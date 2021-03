PSOE y PP se enfrentan en la DPZ por la uci y las mejoras de urgencias del Hospital Ernest Lluch de Calatayud

La apertura de una unidad de cuidados intensivos y la renovación de urgencias del hospital Ernest Lluch de Calatayud han sembrado la polémica este miércoles en el pleno de la Diputación de Zaragoza (DPZ). La institución provincial ha aprobado por unanimidad una moción de urgencia del grupo socialista en la que se insta al Gobierno aragonés a que acometa, a la mayor brevedad posible, la ampliación y mejora de las urgencias y a llevar a cabo un estudio para la posible creación de una uci. Los populares han tachado de "oportunista" y "populista" la iniciativa, que han conocido media hora antes de comenzar la sesión, y han reprochado al PSOE que hace unas semanas se abstuviera en el Ayuntamiento bilbilitano en una propuesta similar.

Coincide que hace una semana el PP inició una recogida de firmas para reivindicar estas actuaciones en un centro, levantado hace ya 35 años, en el que se atienden a más de 60.000 personas, tanto de la propia ciudad bilbilitana como de su comarca, de las demarcaciones del Aranda, Daroca y parte de Valdejalón, así como de municipios pertenecientes a las provincias de Guadalajara y Soria. Ya se han adherido a la campaña más de 2.500 personas.

El hecho de que en la moción se solicite al Gobierno aragonés que valore la implantación de una unidad de cuidados intensivos y no se reclame directamente es un importante matiz que ha centrado las desavenencias entre socialistas y populares. De hecho, el PP ha presentado una enmienda a la moción en la que se solicitaba la dotación de este servicio que ha sido rechazada.

El presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero, ha instido en que todas las fuerzas políticas están a favor de la creación de una uci en el Ernest Lluch, pero que este tipo de equipamiento no se puede poner en marcha "de hoy para mañana" y lo más lógico "es hacer un estudio" para "no manipular ni engañar a la gente". Aunque Sánchez Quero ha asegurado que no quería entrar "en temas políticos", sí les ha afeado a los populares que acudieran al hospital bilbilitano "a hacerse la foto".

Desde el PP, José Manuel Gimeno ha acusado al grupo socialista de buscar solo "rédito político" al impulsarla en solitario sin intentar lograr previamente un consenso. Ha explicado que la apoyan pese a ser "descafeinada" y le ha pedido al PSOE que "sea valiente" y se "ponga de frente y no de perfil" a la hora de exigir la creación de la uci. "La DGA no está a la altura y Lambán no está haciendo los deberes con la zona de salud de Calatayud", ha insistido. Asimismo ha recordado que los populares llevan como bandera esta reivindicación desde hace tiempo.

En esta misma línea, Nicolás Cativiela, de Ciudadanos, ha señalado que ha votado a favor de la moción "por responsabilidad". Ha puesto en duda la necesidad de aprobar una iniciativa de este tipo en la DPZ cuando en las dos instituciones gobierna el PSOE y hay "hilo directo" entre sus responsables. Por su parte, las diputadas de Podemos-Equo y Común-IU, Susana Palomar y Elena García respectivamente, han defendido la necesidad de mejorar la sanidad pública que durante la pandemia se ha demostrado "que es la única que defiende a todos por igual".

Apertura del parador de Veruela

Por otra parte, el presidente de la DPZ ha apuntado que espera que el parador nacional del monasterio de Veruela pueda abrir sus puertas a finales de este 2021 depués de más de 13 años de retraso, ya que su apertura estaba prevista inicialmente para la Exposición Internacional de Zaragoza de 2008. A una pregunta de la diputada de Podemos interesándose por los plazos de este revindicado alojamiento, Sánchez Quero ha señalado que la escalera de seguridad que estaba pendiente ya se ha terminado de acondicionar y que en los presupuestos nacionales vuelve a figurar la partida de 2,5 millones de euros para equipamiento y dotación. Turespaña ya ha transformado la parte barroca del edificio histórico en un moderno espacio con cinco plantas y 85 habitaciones y la última fase será el equipamiento de las instalaciones que posteriormente se entregarán para su gestión a Paradores de España.