Más de 200 terrazas de Zaragoza ocupan en la calzada 500 plazas de aparcamiento

Adaptarse a los nuevos tiempos. En la ‘era covid’, la hostelería está siendo uno de los sectores más afectados y el Ayuntamiento de Zaragoza, con el objetivo de dar un pequeño respiro a los bares, ha permitido que 201 establecimientos amplíen el número de mesas en el exterior o incluso opten a tener terraza -algo que muchos no podían por el espacio del que disponían-. Sin embargo, no ha sido a cambio de nada. A día de hoy, la capital aragonesa cuenta con 500 plazas de aparcamiento menos por este motivo, algo que en algunos barrios donde ya no era sencillo estacionar, ahora se ha convertido en una tarea difícil, un verdadero suplicio.

A estas 500 se suman otras 1.000. En este caso son plazas para el aparcamiento de bicicletas, motos y vehículos de movilidad persona. La mayoría de éstas se han instalado de manera prioritaria cerca de cruces, pasos de peatones o pasos semafóricos, para mejorar la visibilidad y la seguridad vial de los peatones en los cruces. Como la intención de la Dirección General de Tráfico (DGT) es prohibir en un futuro próximo los estacionamientos de bicicletas, motos y patinetes en las aceras, el consistorio aragonés se está adelantando a esta “realidad venidera”.

Según los últimos datos, Zaragoza cuenta con 183.663 plazas en total, 84.947 para aparcar en batería y 98.716 en línea. Torrero y Actur Rey Fernando son los barrios que más plazas tienen, con un 14% del total (26.399 plazas) y un 11% (19.775) respectivamente. En el lado opuesto se encuentran San Gregorio (710), Monzalbarba (1.778), Casetas (1.488) y Casco Histórico (2.056).

En cuanto a las zonas de aparcamiento regulado, la empresa que explota el servicio, Z+M, insiste en que tenían casi 500 plazas de déficit por las terrazas, las zonas para motocicletas, la instalación de nuevos contenedores para ropa o aceites o por las obras en diferentes zonas de la capital aragonesa como en la plaza de Santa Engracia. Ahora, con la nueva zona que han pintado de azul y naranja en el barrio de San José, el déficit se ha reducido en 293 plazas y suma un total de 6.570 en la capital aragonesa.

“Cada vez que ponen algo nuevo nos perjudica a nosotros. Tenemos monitorizada la ciudad y cada vez que actualizamos los datos vemos que hay 4 o 5 terrazas nuevas y eso son plazas menos de aparcamiento. Además, ahora están instalando zonas para motos, bicicletas y movilidad personal, lo que también nos está quitando plazas. Mientras me las den en otro sitio no hay problema, aunque no es lo mismo tener zona regulada en Francisco Vitoria que en el barrio de San José”, sostiene Javier Ejarque, director de Z+M UTE.

Desde este martes, la estación número 20 de Bizi, que estaba ubicada en la Plaza de Salamero, está operativa en la calle de Camón Aznar, ocupando varias plazas de aparcamiento en zona azul.

El Ayuntamiento trabaja con los distritos para triplicar el número de estacionamientos regulados y alcanzar los 20.000. El proyecto, que se retrasó un año tras prorrogarse el contrato con Z+M, se incluirá en la nueva licitación. San José fue el barrio elegido para comenzar con esta ampliación ya que muchos vecinos estaban dispuestos. En concreto, desde el lunes el estacionamiento no es gratuito en las calles Florida, Lorenzo Pardo, Reina Fabiola, Amado Nervo, Braulio Lausín, Trabajo, Gonzalo de Berceo, Miraflores y Previsión Social. Otros barrios como La Almozara ya mostraron su rechazo al aparcamiento regulado. Para convencer a los vecinos, el gobierno ofrece establecer una proporción mayor de plazas para residentes (ESRE), de entorno al 60%, mientras que las de rotación (ESRO) se quedarían en el 40%, al contrario de lo que ocurre con las existentes hasta ahora.

