Absuelven a las hermanas acusadas de obligar a una mujer a participar en una orgía de 5 días en Zaragoza

Las dos hermanas de origen ucraniano que la semana pasada se sentaron en el banquillo junto a una amiga y compatriota como presuntas responsables de un burdel de Las Delicias donde se explotaba sexualmente a inmigrantes han sido absueltas. Las dos testigos protegidas en las que se apoyaba la Fiscalía para pedir 21 años y medio de prisión para las supuestas proxenetas no acudieron al juicio: una porque ha fallecido y la otra, porque como suele ocurrir en estos casos, en cuanto pudo abandonar el prostíbulo desapareció y nada más se ha vuelto a saber de ella. La Sección Primera de la Audiencia de Zaragoza escuchó la grabación de sus respectivas declaraciones ante el juez de instrucción, pero no lo ha considerado prueba suficiente para condenar a las investigadas.

Para los magistrados, queda claro que las hermanas Olha y Nadya B. eran administradora y apoderada, respectivamente, de Nueva Teoría de las Inversiones S. L., mercantil que gestionaba el edificio de la calle Bolivia que funcionaba como burdel y se anunciaba como «Casa Girls». Y aunque las acusadas lo negaron y se limitaron a reconocer que alquilaban habitaciones «en las que cada uno hacía lo que quería», el tribunal entiende que tanto ellas como otras chicas vendían allí su cuerpo con el fin de obtener un beneficio económico.

Gracias al correo electrónico que una de las mujeres que trabajaban en el club envió a la dirección ‘trata@policia.es’ para denunciar su presunto calvario, la Jefatura Superior de Aragón puso en marcha la operación que permitió detener a sus supuestas explotadoras. Tras comparecer en el juzgado de guardia, se decretó el ingreso en prisión provisional de las dos hermanas, que estuvieron en Zuera del 10 al 23 de mayo de 2019.

Sin embargo, la Audiencia de Zaragoza no encuentra ahora una razón de peso para devolver a las encausadas a la cárcel. Porque, si bien admite que estaban al frente del prostíbulo y aplicaban comisiones del 50% sobre los servicios sexuales prestados por las chicas, el tribunal entiende que estas se prostituían por propia voluntad y no porque las acusadas las coaccionaran o amenazaran. «El carácter especialmente repulsivo de los delitos contra la libertad sexual no quiebra las exigencias derivadas del Estado de Derecho en orden a la obligación, que incumbe a las acusaciones, de acreditar la culpabilidad más allá de toda duda razonable», reza la sentencia de la que ha sido ponente Javier Cantero y que también absuelve a las tres mujeres -a las que defiende el letrado José Antonio Correas Biel- de un delito contra la salud pública.

No aprecia coacciones

En la grabación que pudo escucharse en el juicio, Lorenza, la mujer de origen paraguayo que denunció las actividades del burdel, aseguraba que ella pasó diez años explotada en Zaragoza y que la obligaron a participar en una orgía que duró cinco días seguidos y en la que los clientes «entraban y salían pagando 120 euros por hora». Al respecto, la sentencia recuerda que «no puede permitirse que la simple declaración inculpatoria de la víctima se constituya, por sí misma y de modo automático, en prueba de cargo» que obligue al acusado a tener que demostrar su inocencia. Y como la denunciante reconocía que había escapado de otro club de Albacete y que antes de venir a Zaragoza había puesto anuncios en Miranda de Ebro y Bilbao, los magistrados dicen que «mal se compagina esa actividad deambulatoria (...)» con las coacciones que decía sufrir. «Pues pudo en ese periplo (...) denunciar los hechos y poner coto a tal actividad».