Prostitución en Zaragoza: "Llevaba 10 años explotada, pero tras una orgía de 5 días no puede más y denuncie"

Se llamaba María Lorenza y durante «más de diez años» fue «obligada» a ejercer la prostitución en un edificio de la calle Bolivia de Zaragoza. Y parece que no era la única. El inmueble, de cuatro plantas, contaba con 13 habitaciones equipadas con jacuzzi en las que trabajaban bajo supuestas coacciones casi una docena de inmigrantes. «Pero yo no aguantaba más. Y tras una orgía de viernes, sábado, domingo, lunes y martes, drogada y obligada a prestar servicios las 24 horas, decidí acudir a la Policía», contó esta mujer de origen paraguayo cuando compareció ante el juez de instrucción en calidad de testigo protegido. Su valentía permitió cerrar el burdel y detener a las dos hermanas que presuntamente lo dirigían: Olha y Nadya B. Sin embargo, ni la denunciante ni la compañera que siguió sus pasos pudieron ratificar ayer sus declaraciones durante el juicio que se celebró en la Audiencia de Zaragoza: la primera porque ha muerto y la segunda porque, posiblemente presa del miedo, decidió marcharse sin dejar rastro y no ha sido posible localizarla.

La Fiscalía pide para cada una de las hermanas nueve años de cárcel por un delito continuado de prostitución y otro contra la salud pública, ya que parece que forzaban a las chicas a consumir cocaína y a vendérsela también a sus clientes a 70 euros la papelina. La tercera acusada es otra mujer, Halyna A., colaboradora de las anteriores y para quien se piden siete años y un mes de cárcel.

Gracias al correo electrónico que María Lorenza decidió remitir a la dirección ‘trata@policia.es’ para denunciar su calvario, la Jefatura Superior de Policía de Aragón puso en marcha una operación que puso fin a su cautiverio. Sin embargo, tras su fallecimiento y aprovechando la ausencia de la otra testigo protegida en el juicio, las encausadas lo negaron ayer todo ante el tribunal. «Sí, yo alquilaba habitaciones. Pero no solo a chicas, también a parejas, hombres... a todo el mundo. Y yo no vivía allí, por lo que no sé a qué se dedicaban. Cada uno es libre y dentro de su casa hace lo que quiere», manifestó Olha B., administradora Nueva Teoría de las Inversiones S. L., mercantil que gestionaba el prostíbulo de Las Delicias y se encargaba de publicitar los servicios sexuales en prensa y a través de internet bajo la marca ‘Casa Girls’.

Durante el registro del inmueble, la Policía localizó una oficina y abundante documentación con los cuadrantes de los trabajos realizados por estas mujeres y los importes cobrados, a los que se descontaba un mínimo del 50%.Las responsables del negocio llevaban también la contabilidad de las bebidas y drogas consumidas por las mujeres y sus clientes, que, por supuesto, también les descontaban.

Como su hermana, Nadya B. insistió en que ellas no gestionaban ningún burdel ni obligaban a nadie a prostituirse. «Yo vivía en la última planta con mi marido y mis hijos.No sé si alguien me hizo apoderada de esa sociedad, porque yo no he firmado ninguna documentación», se justificó. La tercera acusada reconoció ser amiga de las hermanas, pero dijo que la única razón por la que acudía «de vez en cuando» al edificio de la calle de Bolivia era «para llevar arreglos de ropa o pasear al perro, que era un encanto».

Los policías que participaron en las pesquisas dejaron claro que aquellos pisos «no eran viviendas normales, ni mucho menos turísticas». «Allí había jacuzzis, lencería, preservativos... Fueron varias las chicas que nos dijeron que las prostituían para cobrarles una supuestas deuda», dijo uno de los funcionarios.