La dirección nacional del PP zanja la crisis en Zaragoza sin exigir más cambios a Celma

La dirección nacional del PP ha dado por zanjada la crisis desatada en el partido en Zaragoza con la fulminante destitución de Francisco Javier Artajona como secretario general y portavoz en la Diputación en Zaragoza y de otros tres secretarios de área, que se ha cerrado con la restitución de Artajona como números dos por orden de las direcciones nacional y autonómica. El presidente provincial, Ramón Celma, acudió este lunes a la sede nacional de Génova convocado por el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, con el que analizó el conflicto generado por los cambios y que no le exigió echar atrás más relevos que tanta polémica han suscitado en las filas conservadoras cuando solo han pasado tres meses de los nombramientos.

Fuentes cercanas a la dirección del PP-Zaragoza indicaron que, de hecho, dio el visto bueno al único cambio pendiente en el organigrama, la portavocía en la Diputación Provincial de Zaragoza. La propuesta de Celma, avalada sin ningún voto en contra por el comité ejecutivo celebrado el viernes, convertirá este martes a la alcaldesa de Olvés, Iluminada Ustero, en el nuevo referente en la institución provincial.

La decisión se comunicará a la DPZ y se estrenará en el pleno convocado para mañana, dado que no se prevé una rebelión por parte de los restantes siete diputados. "La decisión última depende del grupo, pero ni Artajona ni sus compañeros del grupo van a incumplir la disciplina del partido", señalaron varios cargos públicos consultados.

Al cierre de esta edición, aún no se había trasladado a los diputados provinciales que este martes se pretende hacer oficial el relevo, para lo que se debe tramitar la correspondiente comunicación a la institución.

Distintas fuentes del partido indicaron a este diario que la decisión de sustituir a Artajona por Ustero como portavoz, al igual que los cambios en las tres secretarías de área, contaba con la aprobación explícita del partido y el respaldo de uno de los pesos pesados, el alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, que le dio su apoyo púbico en el proceso congresual del pasado otoño. "El error de Celma fue destituir a Artajona como secretario general haciendo caso omiso a lo que se le dijo, porque provocaba un cisma, pero se dio cuenta y rectificó tras la votación", subrayaron varios dirigentes.

El propio presidente del PP-Aragón, Luis María Beamonte, no tuvo ningún reparo el viernes de calificar de "error" la actuación de Celma y de censurar que se saltara la disciplina. "Cuando se cometen errores toca rectificar y no pasa nada. No se debe olvidar nunca lo que es la estructura orgánica de un partido», sentenció.

El malestar por la actuación del presidente provincial es notoria entre alcaldes y concejales, que no ocultan sus críticas a la situación vivida en el comité ejecutivo. Y especialmente genera recelos su jefe de gabinete, estrategia y comunicación, el consultor Jesús Arroyo, que sigue contando con su "confianza", pero no así por destacados dirigentes del partido en Aragón.

Lo que se mantiene es el nuevo equipo en la dirección del PP-Zaragoza, que afecta a las secretarías de Estudios, que ocupará el abogado Víctor Laguardia Obón; a la de Política Provincial, desempeñada por la portavoz de Épila, María Pilar Echeverría; y a la de Publicaciones, que ejercerá Juan Muñoz Pintado. Su designación fue igualmente aprobada en el comité ejecutivo y ninguno de los 60 que se conectaron por la vía telemática salvaron su voto.

Igualmente, se incorporarán los cinco vocales de libre designación del presidente, los únicos que no se llegaron a votar en un reunión celebrada por ‘Zoom’ que duró seis minutos: Javier Lanzaque, Juan Luis López Aranguren, Alejandra De la Rosa Lamata, Joel Ruiz Marin y Marcos Urbieta Sanz.

Los cambios

