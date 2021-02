"Hay críos que van con navajas por Torrero. Para ellos es como un juego"

En un clima de preocupación y con la sensación de que se veía venir, este sábado no se hablaba de otra cosa en el entorno de la calle de Oviedo. Esta era la imagen junto al centro deportivo municipal de Torrero, donde el viernes por la tarde un menor de 13 años fue apuñalado por otro de la misma edad.

El altercado acabó con el primero en el Hospital Infantil de Zaragoza, tras presentar cortes en ambos brazos y en la espalda. Estas heridas no revistieron de especial gravedad, dado que fue visto durante la tarde de este sábado, junto a su madre, por el barrio. El agresor también estuvo por las inmediaciones, según manifestaron algunos vecinos.

El alboroto provocado menos de 24 horas antes por la llegada de la ambulancia y la dotación de la Policía Nacional al parque donde se produjo el ataque, dio paso a la calma. Paseos matutinos con la pareja, la familia o las mascotas eran constantes e incluso un grupo de madres y jóvenes permanecían en la entrada del centro deportivo con total normalidad, pese a estar a escasos metros de donde tuvo lugar el suceso. "Cuando lo he leído, se me han puesto los pelos de punta", declaró una madre, que justo el viernes a las 19.45 –alrededor de unos 15 minutos antes del ataque– se encontraba en ese mismo punto para recoger a su hijo. "Entonces todo estaba tranquilo", aseguró.

Una tranquilidad que ahora volvía reinar en el parque, donde todavía quedaban algunos restos de la agresión del viernes. Al lado de una de las rocas ubicadas en este punto, aún había unas gasas con lo que parecía sangre y restos de material sanitario. "Al chico lo atendieron allí –señalando la zona anteriormente descrita–", apuntó una vecina que hablaba por el teléfono cuando ocurrieron los hechos y, por ello, no se percató de lo sucedido.

Como ella, muchos otros habían oído hablar de ello, aunque pocos conocían los pormenores del caso. "Escuché mucho ruido y desde la ventana –que da justo al parque entre la calle Oviedo y el centro deportivo municipal– vi a los policías y mucha gente mirando. Al principio pensé que había sido un accidente de coche", relató José Ramírez, que vive en el bloque frente al que se produjo el apuñalamiento.

Inseguridad en el barrio

Otros vecinos del entorno se enteraron del altercado por HERALDO y las redes sociales; sin embargo, a casi ninguno le sorprendía en exceso. "En esta zona hay muchos críos de entre 13 y 18 años que son peligrosos. Están todo el día hablando de quién entra y sale de la cárcel y varios llevan navajas. Para ellos es casi como un juego", puntualizó Sandra, que vive en el barrio, pero que ya busca una nueva vivienda a la que trasladarse dada la inseguridad con la que convive. "Me quiero ir porque estoy cansada", replicó, al tiempo que lamentó la falta de control policial. No es la única que mostró cierta inseguridad y que criticó que, a pesar de que las patrullas pasan por la calle, "no se adentran en el parque, donde los jóvenes se juntan y hacen botellón".

Los involucrados, a los que muchos vecinos ponían cara e incluso nombre, se conocían con anterioridad. De hecho, cuando fue interrogado por la Policía Nacional, la víctima pudo identificar perfectamente a su agresor, así como el lugar en el que reside con su familia, muy cerca de donde fue atacado. También la víctima está afincada en una calle cercana. Al tratarse de un menor no imputable dada su edad, el caso recayó en el Grupo de Menores de la Policía Nacional, quien llevará la investigación junto con la Fiscalía de Menores. Mientras tanto, el barrio recupera poco a poco la normalidad, pese a la conmoción provocada por la corta edad de los involucrados.