El alcalde de Luesia pide su baja del PP y argumenta que él no solicitó vacunarse

"Mi vacunación no se hizo estrictamente por mi condición de alcalde, sino por mi labor como tal en el Patronato de la residencia, colaboración que desempeño de forma gratuita y altruista en tanto que alcalde y que me lleva a sus instalaciones con frecuencia", esgrime el alcalde de Luesia Jaime Lacosta, en un comunicado remitido a los medios a raíz de que se conociera que había sido vacunado antes de tiempo con una de las dosis sobrantes en la residencia.

Sostiene asimismo que su vacunación se hizo "siguiendo los protocolos de vacunación establecidos en el Centro de Salud de la zona. Este centro había previsto un protocolo de vacunación que incluía a los ancianos residentes, los trabajadores y, en último término, en caso de que sobrasen viales, a las personas que por su contacto estrecho con la residencia, como es mi caso, pudieran se objeto de vacunación para evitar riesgos".

Jaime Lacosta insiste en que "en ningún caso hice nada para ser vacunado. No estaba presente en la residencia durante el proceso de vacunación y desconocía que estuviese incluido en ningún listado al respecto".

Finalmente, sobre la reacción del Partido Popular, que le ha abierto expediente y ha pedido su dimisión inmediata por "su falta de ejemplaridad", el primer edil de Luesia apunta que su partido "ni me escuchó, ni contrastó ni matizó la información en las fuentes que le indiqué. Su respuesta ha sido la de un partido raptado por el pavor mediático y las redes sociales. En lo que a mí respecta pueden hacer lo que quieran, ya que yo mismo he pedido telefónicamente al responsable del partido mi cese como militante. A este respecto he tenido la ocasión de hablar con algunos de mis vecinos y me siento apoyado y respaldado por ellos", y añade que "serán mis vecinos, en su momento quienes deberán tomar su decisión sobre esta y otras cuestiones en cuanto a mi labor como alcalde".

Lacosta concluye el comunicado cuestionando el método que se está siguiendo para la vacunación y agradeciendo a sus vecinos las muestras de apoyo recibidas. También pide disculpas a "aquellos que se hayan podido sentir decepcionados por estos hechos".