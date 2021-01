Denuncian el posible intento de rapto de un chaval de 10 años en Escatrón

La Guardia Civil investiga el posible intento de rapto de un menor de 10 años en Escatrón, hechos que según el chaval ocurrieron el pasado sábado, 16 de enero, y que fueron denunciados después por sus padres en el cuartelillo de este municipio de la Ribera Baja del Ebro. El chico asegura que caminaba solo por la calle cuando se le aproximó una furgoneta negra de la que salió un hombre que le invitó a subir.

El menor no solo se negó a montarse en el vehículo, sino que aceleró el paso para dejarlo atrás. Sin embargo, parece que el conductor no cejó en su empeño y estuvo siguiéndolo un rato para intentar que accediera a sus pretensiones. Finalmente, la persona o personas que iban en la furgoneta desistieron y abandonaron el pueblo. Al contar en casa lo sucedido, los padres del chico acudieron enseguida al puesto de la Guardia Civil. En principio, los agentes darían credibilidad al relato del menor, pero, como indicaron este martes desde la Comandancia de Zaragoza, el caso se está investigando y no se ha practicado ninguna detención.

El alcalde de la Zaida, Celso Vallespín, reconocía ayer que le denuncia ha provocado cierta inquietud en las localidades del entorno de Escatrón, en las que la Guardia Civil ha reforzado la vigilancia estos días.