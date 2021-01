La Plaza Aragón de Monzalbarba gana en seguridad para los peatones

La Plaza Aragón de Monzalbarba es ya un espacio más seguro para los peatones. La Junta Vecinal aprobó hace tan solo unos días la prohibición del paso de vehículos en un tramo de unos 30 metros que va desde la calle San Miguel hasta José Carrasquer. De esta manera, el espacio se ha pacificado y se ha eliminado el riesgo que suponía la circulación en esa zona. “Es una calle en la que siempre hay padres con sus hijos, los pequeños salían corriendo detrás de los balones… Teníamos la solicitud, por parte de muchos vecinos, de cerrar al tráfico ese callejón”, explica Abel Anadón, alcalde del barrio rural.

Aunque los pivotes que prohíben el paso se colocaron hace aproximadamente un mes, fue en el último pleno de la Junta Vecinal donde se aprobó la peatonalización de esta calle. Esta actuación ya se había acordado meses antes, pero hace unos días se ratificó por tres votos a favor y dos en contra. De acuerdo con la alcaldía, la reciente intervención responde a numerosas demandas vecinales a lo largo de los últimos años. “No se ha hecho porque sí. Hubo unas 260 firmas solicitando el cierre de esta calle para hacerla más segura. Es un avance”, comenta Anadón.

Desde alcaldía aseguran que la actuación cuenta con la aceptación de la mayoría de los vecinos del barrio porque “hace tiempo que se reclamaba”. Además, era una calle que los habitantes de Monzalbarba ya estaban acostumbrados a ver cerrada al tráfico semanalmente. “Siempre se ha cortado los jueves porque ahí es donde se coloca el rastro”, apuntan.

El único inconveniente ha sido la desaparición de varias plazas de aparcamiento, lo que puede suponer “algún problema” para quienes estacionaban sus vehículos allí. No obstante, alcaldía asegura que en el barrio hay “muchas viviendas con garaje”.

En busca de una solución para tres calles sin salida

Tras el cierre de esta calle, otra de las prioridades de Anadón en materia de circulación y urbanismo es dar salida a tres calles que no la tienen. “Para mí es muy importante el proyecto para dar salida a las calles Gaspar de Pex, Bomba y Argensola”, comenta. Todas ellas están a escasos metros de la Plaza Aragón.

La intención del alcalde es que estas calles tengan continuidad para dar fluidez al tráfico, ya que ahora terminan abruptamente en una acequia. “Son vías de un único carril y una fila de aparcamientos. Si un día hay un incendio u ocurre algo y tienen que acudir vehículos de emergencia, ¿qué va a pasar ahí?”, se pregunta Anadón.

Desde alcaldía aseguran estar muy encima del asunto, pero creen que hasta que no haya constructoras interesadas en construir al otro lado de esas vías no será posible. “El ayuntamiento no tiene dinero para un proyecto de tanta envergadura”, apunta Anadón, que cree que de hacerse, tendría que llevarse a cabo por fases. “La primera calle a la que se debería dar salida es Gaspar de Pex, junto al colegio. Esa es prioritaria”, considera. “No sé cuándo lo veremos materializado, pero lo estamos intentando”, concluye el alcalde de este barrio rural de cerca de 2.000 habitantes.