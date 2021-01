Zaragoza acumula sal y recomienda hacer acopio de alimentos para el temporal

La consejera municipal de Servicios Públicos y Movilidad de Zaragoza, Natalia Chueca, ha informado de que la ciudad cuenta con 115 toneladas de sal para afrontar el temporal de nieve y ha recomendado, sobre todo a personas mayores, hacer acopio de alimentos antes del jueves a mediodía.

La previsión meteorológica apunta a nevadas en todo Aragón desde el jueves hasta el sábado, especialmente el viernes, que se prevé que sea el día "más duro", por lo que el plan municipal de emergencia se activará este jueves a las 7 de la mañana, ha indicado la consejera en declaraciones a los medios.

Ahora se está llevando a cabo todo el trabajo de preparación, de acopio de sal y de puesta a punto de todas las maquinas quitanieves disponibles, que no suelen trabajar habitualmente por lo poco habitual de las nevadas en la ciudad, para que puedan salir a esparcir sal y a quitar la nieve de las vías principales.

En concreto, Zaragoza dispone en sus servicios de Limpieza Pública de ocho cuchillas quitanieves y siete esparcidores de sal que funcionarán las 24 horas en caso de que sea necesario.

Chueca ha señalado que se está trabajando de forma coordinada entre todos los servicios municipales afectados, bajo la dirección de Protección Civil.

Se dará prioridad a los viales principales y a las rutas de acceso a la ciudad, así como a los hospitales, centros de salud, colegios e institutos y, de cara al sábado, también a los centros comerciales por el inicio de las rebajas.

No obstante, la consejera ha hecho un llamamiento a la ciudadanía a minimizar desplazamientos que no sean obligados, ya que los vehículos no están acostumbrados a circular con nieve.

Del mismo modo, ha pedido usar el transporte público siempre que sea posible para evitar colapsos de tráfico, porque es posible que no se pueda llegar a despejar todas las vías secundarias según la intensidad de la nevada.

Por último, ha instado también a evitar llamadas a la Policía, los Bomberos o Protección Civil que no sean indispensables para dejar estos servicios liberados para atender las necesidades que surjan del temporal.