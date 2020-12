Ansón cesa a otro vicepresidente de la comarca Campo de Cariñena

El presidente de la comarca Campo de Cariñena, el socialista José Luis Ansón, ha decidido cesar como vicepresidente primero y como integrante de la Comisión de Gobierno de la institución a Lucio Cucalón, exalcalde de Aguarón y responsable de la demarcación entre 2007 y 2015, que seguirá como consejero raso. En su sustitución, Ansón nombra como mano derecha a Felipe Gómez Faure, primer edil de Villanueva de Huerva por el PSOE, y como miembro del órgano de gobierno a Andrés Herrando Oliván, concejal de Aguilón por el PP y antiguo regidor de esta localidad por un periodo de más de dos décadas.

Se da la circunstancia de que Herrando fue condenado en 2016 por propinar un botellazo a un vecino de su municipio que le recriminó estar fumando dentro del bar siendo que estaba prohibido desde hacía entonces un lustro. Tras una discusión, el entonces responsable del Consistorio le lanzó un botellín de cerveza que impactó en la otra persona, que acabó herida. La pena quedó finalmente, tras varios recursos, en seis meses de prisión que no ha tenido que cumplir.

Sobre la decisión de fulminar a Cucalón, que se plasmó en una resolución el 17 de diciembre pero que se publicó ayer en el Boletín Oficial de la Provincia, y al respecto del expediente de expulsión abierto por su partido, el responsable comarcal ha preferido no dar explicaciones a HERALDO. Tampoco ha sido posible recoger la postura de la dirección provincial del PSOE. La formación no ha querido pronunciarse sobre el expediente ni tampoco sobre la posibilidad, que ya anunciaron, de presentar una moción de censura contra Ansón.

El propio cesado se mostraba sorprendido por la decisión. "No me ha dado ninguna razón. Simplemente me ha cesado", apuntaba este miércoles Cucalón, que permanece como portavoz socialista. "Me puede cesar como vicepresidente, pero no de portavoz porque se ha quedado en minoría: en el último pleno solo consiguió 7 votos de 19 y no pudo aprobar nada", detalla.

Varios pleitos

Este es un capítulo más de la fractura entre Ansón y su partido, que arrancó en febrero con la intentona de presentar unos presupuestos que triplicaban los gastos de dietas y kilometraje y reducían las partidas de servicios sociales y para los que carecía de apoyos dentro de su formación. En marzo, nueve alcaldes de la demarcación -siete de ellos del PSOE- pidieron su dimisión por dignidad y por el bloqueo de la institución comarcal.

Su respuesta fue el cese del entonces vicepresidente primero, Javier Gimeno, aduciendo una reducción de gastos políticos en la demarcación, y que vino acompañada de la renuncia a las delegaciones de otros dos consejeros socialistas y una desde las filas de CHA. También lanzó la interposición de varios pleitos contra consejeros, compañeros de filas y trabajadores, que no han prosperado a favor de sus intereses.