El alcalde de Bonansa, nuevo presidente de la Asociación de Municipios de Montaña

La Asociación Española de Municipios de Montaña ha celebrado este miércoles su asamblea general de forma telemática para hacer balance de todas las acciones realizadas en los últimos años y renovar de su comisión ejecutiva. El alcalde de Bonansa, Marcel Iglesias, ha sido elegido como el nuevo presidente en sustitución de Paco Boya, que deja su cargo después de haber sido nombrado como el nuevo Secretario General para el Reto Demográfico aunque seguirá formando parte de la entidad como presidente honorífico.

“Esta asociación ha conseguido incluir nuestro discurso en los dirigentes de este país. Hemos sido reivindicatios pero siempre hemos sabido que no nos podíamos quedar en la queja”, ha explicado Iglesias. “Debemos hacer entender a ese mundo urbano que el desarrollo y la conservación del medio y de nuestros pueblos van y deben ir de la mano”.

Durante la asamblea también se ha tomado la decisión de continuar con el proyecto de Aínsa, Capital de las Montañas, durante este año 2021. “Intentaremos hacer ese congreso de forma presencial (si la situación sanitaria lo permite) a principios de verano”, ha adelantado el nuevo presidente.

Como primera reivindicación en el nuevo cargo, Iglesias ha querido solicitar que los pequeños municipios “puedan gestionar una parte de los fondos europeos que estamos a punto de recibir o se perderán muchas oportunidades”.

De hecho, la asamblea ha comenzado poniendo de manifiesto el trabajo que se está llevando a cabo para que ese dinero no sólo llegue a los grandes proyectos tractores, a las grandes ciudades, sino que también llegue a los pequeños pueblos de menos de 5.000 habitantes.

Para ello se ha contado con la presencia de Ignacio Molina, Director del Comisionado del Gobierno frente al Reto Demográfico en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, que ha contado cómo se está trabajando para una “cuestión básica”: “Incorporar el reto demográfico en todo este proceso”. “Europa no tiene claro cómo se va a manejar todo ese dinero, pero sí sabemos que tiene que llegar a los pequeños municipios y comarcas y que no se quede sólo a nivel autonómico”, ha dicho.

Por su parte, el ya ex presidente de la asociación, Paco Boya, ha querido despedirse exponiéndose lo complicado de esta decisión. “Es un paso difícil que he dado por vosotros. Tras esta decisión ha estado el apoyo de toda la gente que ha trabajado por el mundo rural y la montaña, en unos años donde nadie hablaba del reto demográfico”. “Por todo ello mi nombramiento no es un mérito personal sino un mérito compartido con todos vosotros”, ha recalcado.

Ángeles Armisén, presidenta de la Diputación de Palencia y vicepresidenta de la asociación, ha querido agradecer a Boya su trabajo y dedicación durante estos años así como recordar la importancia de su nuevo cargo: “Tenemos la suerte de que uno de los nuestros se haya pasado al lado de con quien queremos colaborar. Se han alineado los astros y aunque soy consciente de la dificultad de nuestro reto, es verdad que va a haber unos fondos y vamos a saber aprovecharlos con cabeza”.