Zaragoza no subirá el precio del billete de bus ni tranvía en 2021

El Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado este sábado que mantendrá el próximo año las tarifas vigentes en el transporte público y, por tanto, no subirá los precios del billete sencillo, de la tarjeta bus o ciudadana ni de los abonos para autobús y tranvía.

Aunque el coste medio global del servicio ha sufrido un ligero incremento, que se calcula en un 0,69 %, el Consistorio ha informado en un comunicado que ha decidido no repercutir en el precio esta subida. Con la aplicación de la supuesta subida, la recaudación estimada supondría un incremento de 282.520 euros aunque, en el contexto actual, desde el Consistorio han decidido no hacerlo efectivo.

En declaraciones remitidas a los medios de comunicación, la concejal de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, ha expresado que desean que este esfuerzo llegue a los usuarios "como un gesto más para volver a usar el transporte público y empatizar con la situación económica de la ciudad". El Ayuntamiento espera que conforme la normalidad se vaya restaurando, el autobús urbano y el tranvía recuperen los niveles de uso que tenían antes de marzo de 2020.

Desde el inicio de esta crisis, el Consistorio, a través del área de Servicios Públicos y Movilidad, ha implementado distintas medidas para garantizar un transporte público seguro con las frecuencias habituales, a pesar de la importante caída general en número de viajeros, han apuntado fuentes municipales. En este sentido, estiman que esa bajada de pasajeros ha generado ya pérdidas de más de 22 millones de euros.

En una reciente entrevista en HERALDO el alcalde Jorge Azcón ya anticipó que no iba a subir el precio del bus en 2021, "por la sencilla razón de que dijimos que el billete no se incrementaría en ningún caso por encima del IPC y la previsión del IPC no es de aumentar. El problema económico más importante de la ciudad es el transporte. Hoy hay un agujero de 20 millones. Si no contamos con ayudas del Gobierno es imposible que las cuentas cuadren. Y el transporte urbano es el sistema sanguíneo de la ciudad", afirmó Azcón.

Por otro lado, el Consistorio también anunció esta semana que los autobuses de refuerzo al tranvía apenas han registrado 287 usuarios en 12 días que lleva funcionando por lo que dejarán de funcionar el próximo día 31. Se trata de los autobuses que hacen sus paradas en los postes ‘TR' y circulan, en paralelo a la traza del tranvía, durante cuatro horas diarias desde Gran Vía hasta la rotonda de Tolouse.