El Ayuntamiento ya ha pagado 3,9 millones a contratas afectadas por la pandemia

El Ayuntamiento de Zaragoza ya ha abonado casi cuatro millones de euros en concepto de anticipos a cuenta de la compensación a la que tienen derecho las contratas de servicios municipales que tuvieron que detener su actividad por el periodo de confinamiento. Las cuantías más importantes corresponden a las empresas de limpieza de los edificios municipales, como los colegios, centros de convivencia, sociales y culturales.

Estas indemnizaciones están reguladas por el real decreto ley aprobado por el Ejecutivo central el pasado 17 de marzo y que estableció un paquete de medidas urgentes para hacer frente al impacto de la covid-19. En su artículo 34, fijaba que los contratos de servicios o suministros que se vieran afectados por la suspensión por el estado de alarma tenían derecho a que se les indemnizaran ciertos gastos, como los salariales, alquileres, mantenimiento de maquinaria e instalaciones o pólizas de seguros.

1,6 millones para los colegios

La entrega a cuenta más importante que ha hecho el Ayuntamiento hasta este momento es la de la limpieza de los colegios públicos, cuya adjudicataria es Eulen, que ha supuesto 1,6 millones de euros por los meses de marzo, abril, mayo y junio. Pero no solo ha sido necesario hacer un desembolso para esa contrata municipal: a Ferroser Servicios Auxiliares se le han pagado 836.699 euros entre marzo y julio por el servicio de limpieza de los centros sociales y culturales.

El Ayuntamiento de Zaragoza ha tenido que abonar 534.174,58 euros a Multianau por la limpieza y mantenimiento de los centros de convivencia de mayores y 322.446,73 a Eulen por el control de accesos, mantenimiento y socorrismo de los centros deportivos Palafox, Pepe Garcés y Siglo XXI. Todo referido a los meses que van de mayo a junio, cuando los centros estaban cerrados.

La limpieza de los edificios administrativos ha ascendido a 91.647,51 euros y el control, mantenimiento y socorrismo del Alberto Maestro, a 93.276,01. Otros servicios compensados son la limpieza del pabellón Siglo XXI (66.150,31), el Alberto Maestro (46.878,63), Palafox (40.326,10 ) y Pepe Garcés (44.789,77). También se han pagado 139.139 euros a Aquara por el suministro, instalación y mantenimiento de contadores. En total, 3,93 millones en anticipos a cuenta y otros 42.716 en concepto de indemnizaciones.

Pero estos no serán los únicos anticipos que se van a tener que abonar. La tramitación es costosa y no todas las contratistas que tienen derecho a ser resarcidas por el periodo de suspensión han presentado todavía toda la documentación. El Ayuntamiento aún no ha calculado el coste, pero sí que ha avanzado que en el presupuesto del próximo año tendrá que haber una partida de 500.000 euros ampliables para atender estos gastos. "Todas las contratas que tienen derecho y que están solicitando la compensación se están tramitando, así hay menos agujero en 2021. Estamos obligados legalmente", declaró la concejal de Hacienda, María Navarro.

En este paquete de indemnizaciones no se incluye la petición de Indigo, concesionaria de varios aparcamientos . El gobierno municipal PP-Cs rechazó hace unos días abonar 1,5 millones a la empresa en compensación por el descenso del número de usuarios que sufrió durante la pandemia. El motivo fue que, a diferencia de las anteriores contratistas, Indigo no tiene una concesión de servicios, sino demanial. El Ayuntamiento consideró que el artículo 34 del real decreto es "una medida compensatoria excepcional y de carácter temporal" sobre la que no cabe una interpretación "extensiva". En este sentido, recordó que los parquines siguieron abiertos durante toda la pandemia de la covid-19.