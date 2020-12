Cuarte de Huerva reclama medidas para evitar la saturación de la línea 410

Las reducciones de aforo implantadas en el transporte público con motivo de la covid-19 han generado quejas entre los viajeros que utilizan las líneas de autobús que enlazan el área metropolitana con la capital aragonesa.

Los vehículos que conectan Zaragoza con localidades como María de Huerva, Cuarte de Huerva o La Puebla de Alfindén, entre otras, tan solo pueden circular a un 75% de su capacidad. Ante esta situación, el Consorcio de Transportes del Área de Zaragoza (CTAZ) decidió reforzar algunas líneas desde el pasado 23 de noviembre y hasta el próximo 31 de diciembre. La medida ha aliviado en parte la saturación que se producía en las horas punta, aunque hay localidades que reclaman nuevas medidas.

Es el caso de Cuarte de Huerva, donde los vecinos se quejan de que los autobuses de la línea 410 pasan llenos y tienen que quedarse en tierra. “Está pasando en determinadas horas, sobre todo a primeras horas de la mañana y a mediodía. Ocurre entre el personal que acude a trabajar a Zaragoza y entre muchos de los estudiantes que van hasta los institutos y universidades”, explica Julio Conde, teniente de alcalde de Cuarte de Huerva.

Conde afirma que ya comunicó esta problemática en la última reunión mantenida con el Consorcio, y asegura que es algo que también ocurre en otras localidades. “Como tónica general, por miedo al contagio, se ha notado un ligero descenso en el número de viajeros de los autobuses. Sin embargo, muchos de los colectivos que se trasladan no lo hacen por capricho”, recuerda el teniente de alcalde. “Nos dijeron que iban a estudiar la problemática y seguimos insistiendo. Se nos comentó que todos los autobuses de las distintas concesionarias y líneas están en servicio y que no está permitido duplicar los servicios por nuestra cuenta”, añade.

La línea 410 quedó fuera de los refuerzos introducidos recientemente. Pertenece al ámbito de competencias del CTAZ, pero con la singularidad de que es la única cuyo convenio con la empresa está suscrito directamente por el consistorio de Cuarte de Huerva. Por este motivo, explican desde el Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda del Gobierno de Aragón, “no se ha actuado a la espera de la decisión que se acordase entre ambos”. Con todo, desde la DGA aseguran que es preciso “dar una respuesta a los viajeros de esta línea y desde el CTAZ se colaborará en la medida que sea necesario”.

La 411, que une Zaragoza con Botorrita, sí que ha sido una de las líneas que se ha reforzado, adelantando la salida desde la capital a las 19.00 y prolongándola hasta Muel. La vuelta de esa localidad está programada para las 19.50. No obstante, según algunos viajeros, se siguen produciendo situaciones poco deseables pero no porque la gente se quede en tierra, sino todo lo contrario. “Todas las mañanas el autobús para y aunque haya 20, 30 o 40 personas, suben todas”, comenta Estefanía Marcén, vecina de María de Huerva y usuaria de esta línea. Marcén también cree que los viajeros tendrían que ser más cívicos y no sentarse los unos al lado de los otros, y considera que debería aumentar la frecuencia del servicio introduciendo nuevos autobuses.

La línea 211, que cubre el trayecto entre Zaragoza y Osera, se ha reforzado introduciendo un servicio adicional de microbús en la expedición con salida de Zaragoza a las 15.20 y con parada en La Puebla de Alfindén. En las últimas semanas, varios viajeros habían advertido de que en las salidas de primera hora de la mañana y en las del mediodía, coincidiendo con el fin de la jornada escolar, muchos pasajeros no podían subir al estar el aforo completo. No obstante, desde el Ayuntamiento de La Puebla de Alfindén aseguran que con el vehículo adicional estos problemas han terminado.

Además, desde el CTAZ recuerdan que también se ha llegado a un acuerdo con Renfe para reforzar las líneas entre Casetas, Utebo y Zaragoza y rebajar a 76 céntimos el coste por trayecto si se utiliza la Tarjeta Lazo. Asimismo, aseguran que en todo momento monitorizan la demanda de viajeros “para ver cómo evoluciona y qué refuerzos se necesitan”.