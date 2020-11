José Carlos Gran: "El consumo se está ajustando más a productos de necesidad"

Quién iba a decir que el año que se reabrió el Mercado Central sería también el de una pandemia mundial.

La verdad sea dicha, algo así no lo imaginaba nadie. Tenemos que dar las gracias de que nos encontramos con un mercado inaugurado porque de haber estado en el provisional hubiera sido una situación crítica por su espacio reducido, el problema económico hubiera sido importante. Gracias al Mercado Central podemos darnos por satisfechos con el volumen de ventas.

La reapertura fue un exitazo.

Por supuesto. Las ventas que hicimos durante el mes de febrero y los 15 primeros días de marzo fueron espectaculares. Fue una gran satisfacción poder inaugurar el mercado. Había inquietud por parte del público y necesidad por la nuestra.

¿La covid hizo añicos las ilusiones de los detallistas?

Fue un golpe duro. Estábamos teniendo un montón de visitas, todos los días más de 15.000 y los fines de semana hasta 30.000 visitas diarias, y el 14 de marzo pasamos a quedarnos prácticamente a cero. El Mercado Central no es un mercado de barrio, es un mercado de Zaragoza y de todos los alrededores, por eso para nosotros fue muy importante poner en marcha la venta ‘online’.

¿Cómo valora el proyecto de reparto a domicilio con Mizesta?

La valoración es espectacular. Ahora estamos en unas 40 entregas diarias, pero que dentro del mercado nos suponen 160 o 180 pedidos, ya que todos llevan pescado, carne, pollo, charcutería, verduras… Luego, el volumen de ventas no es negativo para nada porque la media del pedido ‘online’ anda sobre los 100 euros. Estamos ya por encima de los 200.000 euros vendidos desde que empezamos a trabajar el día 6 de abril. Para nosotros es un éxito total.

¿La venta ‘online’ es el futuro?

Yo no quisiera que fuera el futuro. Las personas que tenemos un mercado, que hemos vivido en el mercado, necesitamos que el público venga y queremos que disfrute. Eso es importante. El mercado son también las sensaciones, los olores, la vista... No queremos perder ese contacto directo con el público, nuestra verdadera profesionalidad está ahí.

Usted ha pasado casi toda su vida detrás del mostrador.

Empecé a trabajar con 15 años y ya llevo 43. Para mí el mercado es fundamental, es una pasión.

¿Se nota ya la crisis en la cesta de la compra?

Sí, pero no en volumen de venta. Yo hablaría de que se está ajustando un poco el consumo a productos de necesidad, sin hacer un despilfarro. El volumen de ventas de momento es muy bueno pero se nota que la gente está volviendo a un consumo más cotidiano.

¿Por ejemplo?

Ahora, cuando una persona quiere comer pescado a lo mejor no se va comprar un rodaballo y coge una lubina, o cuando va a por ternera compra un filete normal y no un chuletón.

¿Cómo se prepara la campaña de Navidad con las reuniones limitadas a seis personas?

La campaña de Navidad va a ser un tanto atípica para todos, porque todavía hoy no sabemos cómo vamos a poder estar. Todo eso crea una sombra en cómo van a ser las navidades. Esperamos, como es lógico y normal, tener una campaña buena, aunque no voy a decir muy buena.

La pandemia obligará al 30% de los comercios de Zaragoza a echar el cierre definitivo. ¿Pasará lo mismo con los puestos del Mercado Central?

No. Nosotros somos un servicio básico. Además, hay que recalcar que la pandemia no nos va a entorpecer para nada la venta. Aunque hubiera confinamiento no hay que hacer acopio de producto porque el servicio está garantizado.

La alimentación es uno de los pocos sectores que resiste.

Exactamente. No nos sentimos perjudicados, nos sentimos privilegiados.