Veredicto del crimen de la maleta en Zaragoza: Berreondo, culpable por unanimidad

El jurado ha declarado este lunes a Jonathan Berreondo culpable del asesinato del transportista madrileño Jorge M. V. en el llamado crimen de la maleta, perpetrado el 14 de diciembre de 2018 en una vivienda del barrio Oliver de Zaragoza. El tribunal no ha dado ningún tipo de credibilidad a la versión exculpatoria que el acusado ofreció durante el juicio, señalando como autor de los 25 martillazos que acabaron con la vida de la víctima a otro hombre al que identificó como Emilio el Cordobés.

Tras poco más de seis horas de deliberación, los miembros del tribunal han llegado a la conclusión unánime de que fue el joven guatemalteco quien mató al camionero, que hacía la ruta Barcelona-Madrid y paró aquella aciaga tarda en Zaragoza para mantener relaciones sexuales con Berreondo. Según el jurado, fue también él quien, sin ningún tipo de ayuda, trató de deshacerse del cadáver introduciéndolo en una maleta que escondió en un armario de la terraza.

Lo que no ha considerado probado el tribunal popular es que el encausado golpeará hasta 25 veces en la cabeza al madrileño -llegando a romperle la base del cráneo- para causarle un sufrimiento mayor. Es decir, no ha apreciado la agravante de ensañamiento que introdujo en su escrito de calificación la acusación particular, que en nombre de la familia del fallecido ha ejercido el letrado José Luis Melguizo.

Basándose en los hechos declarados finalmente probados por el jurado, tanto la Fiscalía como los allegados de Jorge M. V. han propuesto que Berreondo sea condenado a 20 años de prisión por asesinato. La defensa trató de convencer a los miembros del tribunal durante el juicio de que su cliente fue un mero encubridor del crimen y que lo hizo afectado por un miedo insuperable. Pero ni una ni la otra han quedado probadas para el jurado, que ha descartado así la aplicación de ninguna atenuante o eximente. En cualquier caso, la defensa ha pedido al magistrado-presidente. Mauricio Murillo, que le imponga la pena mínima que contempla el Código Penal para los delitos de asesinato.

El jurado ha mostrado su oposición a que se conceda al encausado el indulto.