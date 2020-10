El cementerio recibe sin agobios a 5.977 personas en el primer día del operativo de Todos los Santos

La primera jornada del operativo especial que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de Zaragoza con motivo de la festividad de Todos los Santos se desarrolló sin incidencias y con una afluencia moderada, sin que fuera necesario cerrar el cementerio de Torrero ante el riesgo de superarse el aforo máximo permitido (6.000 personas, el 25% de la capacidad total que tiene el recinto). Los sistemas de conteo en los accesos computaron 5.977 visitantes durante todo el día y en el momento de mayor ocupación, a las 13.00, se llegó a las 1.150 personas.

Fue una jornada atípica en el camposanto por las medidas de seguridad para evitar que la tradicional afluencia por estas fechas se convirtiera en un riesgo de propagación de la covid-19. En las entradas había dispositivos policiales, que guiaban a los visitantes por las señalizaciones del pavimento para garantizar las distancias de seguridad. "La gente está viniendo poco a poco", dijo un agente. A las 20.00 había 183 personas en las instalaciones.

"Con una aplicación contamos los pasajeros de cada coche"

Además, en cada entrada un equipo de conteo que se encarga desde este sábado de controlar en tiempo real cuánta gente hay en el recinto, ayudado por 'tablets' y teléfonos móviles. Ana Pilar Albiol era una de las trabajadoras y sobre las 13.20 estaba situada en uno de los accesos de vehículos del camposanto. "Con una aplicación contamos los pasajeros de cada coche. Así sabemos el aforo que hay", explicó. En ese momento, había 861 personas en el interior del cementerio, muy lejos del máximo de 6.000. En caso de que se superara el aforo, los trabajadores encargados del conteo tenían que avisar a la Policía Local para proceder al cierre, situación que no se dio a lo largo de la jornada. Este sistema de control se mantendrá hasta el 3 de noviembre.

En el interior del camposanto, los visitantes se desplazaban sin los agobios de otros años. La mayoría tenían claro que, como ha recomendado el Ayuntamiento, no hay que subir al cementerio el día de la festividad de Todos los Santos. "Generalmente siempre veníamos un poco antes o después, pero nos hemos adelantado por si acaso, por si no podíamos entrar", explicaron Charo y Felipe, que se mostraron convencidos de que los zaragozanos serán "prudentes" y acudirán de forma escalonada. "Son días de recuerdo, entrañables, no podemos olvidar nuestro pasado", dijo él.

"La gente está reticente a subir, tiene mucha precaución"

En la floristería de Cristina Villafranca se constataba que la afluencia no era alta. "La gente está reticente a subir, tiene mucha precaución", comentó la comerciante, que lleva 43 años trabajando en el camposanto. El bajón en el negocio se nota. "Lo estamos viviendo mal, porque el público es mayor, no quiere coger autobuses, los tienen que subir los hijos... Este año venderemos un 40% o 50% menos que el anterior", dijo resignada.

El dispositivo de Todos los Santos implica refuerzos no solo en materia de seguridad, sino también de limpieza y transporte urbano. En este sentido, hoy se van a activar los refuerzos en el servicio de autobús. La línea C1, que enlaza la plaza de las Canteras y el cementerio, se mejorará con dos vehículos desde las ocho de la mañana hasta el cierre los días 25, 28, 30, y el 31 de octubre se incrementarán 4 vehículos; el 1 de noviembre desde las 8.00 hasta las 14.00 habrá cuatro buses más y por la tarde dos; el 2 de noviembre también contará con dos vehículos más y el 3 de noviembre con un bus desde las 8.00 hasta el cierre. La lanzadera Cementerio-Parque de Atracciones, la línea especial plaza de San Miguel-Cementerio de Torrero y la de la Puerta del Carmen-Cementerio se incorporan estos días. También se refuerzan las líneas 33, 34 y 39.