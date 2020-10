La hostelería de Zaragoza recurrirá otra vez el regreso de la ciudad a la fase 2

La Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia y la Asociación de Restaurantes de Zaragoza y Provincia- Horeca Restaurantes Zaragoza recurrirán el nuevo decreto de Sanidad publicado este miércoles en el BOA ante el TSJA, al considerar que alguna de las medidas que allí se recogen resultan injustas y muy lesivas para el desarrollo de su actividad económica. También pedirán medidas cautelarísimas para que se paralice la aplicación del decreto.

"La hostelería de Zaragoza no es ajena a la situación actual sanitaria ni al momento actual en el que se pide a todos los zaragozanos, zaragozanas y otros visitantes que puedan darse, para que actúen con responsabilidad en estas denominadas 'No fiestas de la Virgen del Pilar'", señala un comunicado del colectivo. No obstante, consideran que "su actividad puede desarrollarse con la normalidad que venía dándose en este momento, con todas las medidas de garantía e higiénico sanitarias que se dan en la mayoría de establecimientos".

El regreso a la fase 2 devuelve a los establecimientos de Zaragoza a unos aforos que "no resultan rentables para muchos establecimientos y elimina el servicio de barra; algo imprescindible para muchos bares, cafés y restaurantes y muchas empresas familiares o micropymes que están sufriendo una crisis hasta ahora no conocida y que no saben cuánto van a poder aguantar. Una vez más, se vuelve a señalar a la hostelería cuando nunca se ha demostrado con cifras la influencia de esta actividad en los positivos del covid-19 y mientras se siguen permitiendo el desarrollo de otras actividades, económicas o sociales, que sí resultan perjudiciales para la sociedad y que sobre todo, están incontroladas", apuntan los hosteleros.

"A ello se suma las fechas en las que se realiza esta comunicación -prosigue el comunicado-, con la mayoría de mesas y espacios reservados y en donde se pone en grave aprieto a un establecimiento que debe decidir a qué familia no podrá reunir estos días dadas estas mermas y reducciones de aforo. Esto sin duda, es otro daño, en este caso social y reputacional que no se tiene en cuenta pero importante para empresarios, profesionales y clientes".