Azcón exige a Montero que concrete las ayudas que recibirá la ciudad para hacer frente a la covid

Las posturas se acercan, pero la pugna sigue. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostró dispuesta este lunes a aceptar que los municipios sin ahorros, como es el caso de Zaragoza, puedan acceder a ayudas incondicionadas o para atender el agujero del transporte urbano. Pero a la espera de cerrar un acuerdo en el Congreso de los Diputados, no aclaró ni cifras ni un sistema de reparto. Ante esto, el alcalde de la capital aragonesa, Jorge Azcón, le exigió que concrete la cuantía que le corresponderá a la ciudad, dado que "hasta ahora no ha llegado ni un solo euro del Gobierno central".

El encuentro telemático de la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL) fue la primera ocasión en la que los alcaldes, entre ellos Azcón, tuvieron la oportunidad de discutir directamente con la ministra desde que se desató el conflicto con la financiación local este verano. Llegó después de que el PP solicitara la semana pasada su convocatoria y justo el día del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que concretó las medidas de flexibilización del gasto para las autonomías. En la CNAL, Hacienda comunicó que la tasa de referencia del déficit para los ayuntamientos en 2021 será del 0,1%.

Según fuentes de la reunión, la ministra Montero, que estuvo acompañada por la titular de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías, explicó que todavía no hay un consenso en torno a un nuevo real decreto en el Congreso de los Diputados para fijar los fondos para los municipios. Tras la decisión del Ministerio de Hacienda de permitir a los ayuntamientos que puedan hacer uso de sus remanentes, Montero defendió que aquellos municipios que no cuenten con ahorros deben contar con un fondo para ayudas directas y otro para transporte, en línea con las reivindicaciones de la FederaciónEspañola de Municipios y Provincias (FEMP) y del propio alcalde Azcón. Pero a la espera de acercar posturas con el resto de municipios, las cifras siguen en el aire.

Esto inquietó al alcalde Jorge Azcón. "Hoy había una pregunta fundamental. Si la ministra dijo que habría ayudas, lo que nos tenía que contar es cuántos millones se iban a distribuir entre los ayuntamientos. Y esa es la pregunta a la que no ha contestado la ministra. No sabemos si al Ayuntamiento de Zaragoza va a llegar ayuda o no. Pero vamos a seguir reclamando los recursos que la ciudad necesita", afirmó.

Según fuentes consultadas, Azcón insistió a Montero que "el acuerdo está cerca". Hay que tener en cuenta que el Ministerio de Hacienda ya ha relajado las reglas fiscales, con medidas como la suspensión de la regla de gasto en 2020 y 2021. También ha admitido la utilización de los remanentes para aquellos municipios que los tienen. Y por último los alcaldes dan por hechas las ayudas al transporte, que podrían ascender a 400 millones.

Azcón le recordó que falta el fondo incondicionado, que los ayuntamientos siempre han querido que llegue al menos a 5.000 millones de euros. Con esa cifra, el Ayuntamiento de Zaragoza podría obtener 70 millones. La ministra María Jesús Montero llegó a plantear a principios de septiembre en el parlamento que 3.000 de los 5.000 millones se repartieran por población y el resto, en función de la entrega de los remanentes. Esta propuesta no solo ha quedado desfasada por haber sido rechazada en el Congreso, sino porque el propio Gobierno ya ha dado vía libre a los municipios para disponer de sus ahorros sin limitaciones.

Azcón reclamó a la ministra en la reunión que facilite no solo una cuantía, sino las condiciones que deben cumplir los ayuntamientos que no tengan remanentes para acceder a ellos. Y urgió a una solución dado que los municipios ya están preparando sus presupuestos para 2021.