Un juzgado ratifica las medidas sanitarias y de movilidad en Ejea de los Caballeros

La magistrada del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número de Zaragoza ha ratificado en un auto las medidas sanitarias solicitadas por el Gobierno de Aragon por razones de salud pública y para contener el rebrote de coronavirus en Ejea de los Caballeros.

El auto prorroga la medida durante 7 días más, en los mismos términos, y desde las 0.00 del jueves, 1 de octubre. Entre otras, las medidas adoptadas restringen, con carácter general, la libre entrada y salida de personas residentes en el término municipal de Ejea de los Caballeros sin un motivo justificado.

No obstante, se permite la circulación dentro del municipio afectado, aunque se recomienda evitar los desplazamientos y actividades no imprescindibles. También el tránsito por carreteras que transcurran o atraviesen el término municipal, siempre y cuando dichos tránsitos tengan origen y destino fuera del mismo. De esta manera se busca que la limitación no afecte a las actividades necesarias.

Las medidas contenidas en la Orden SAN/832/2020, dictada por el Gobierno de Aragón el 8 de septiembre, fueron ratificadas por auto de este juzgado el 9 de septiembre; y prorrogadas, por medio de la Orden SAN /862/2020 de 15 de septiembre, orden ratificada por auto del juzgado el 16 de septiembre. Ahora, otra orden, la SAN 897/2029 de 22 de septiembre, volvía a prorrogar las medidas que igualmente fueron ratificadas por auto judicial el 23 de septiembre.

En el auto, dictado con fecha de este miércoles, la magistrada expresa que la "eventual adopción de una prórroga o prorrogas, transcurridos los 7 días, precisará la ratificación judicial por el mismo proceso".

La juzgadora considera procedente la ratificación solicitada ya que las medidas adoptadas respetan el principio de proporcionalidad, y ante la situación sanitaria en estos momentos de la localidad y siendo la evolución desfavorable con respecto a la semana anterior.

