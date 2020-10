La consejera Repollés acusa al Gobierno de Madrid de "dejación de funciones" en salud y de moverse "solo por razones políticas"

"Politizar un tema tan grave e importante como la salud no conduce a ninguna parte y además me parece de una profunda irresponsabilidad. Considero que la actitud que está manteniendo en estos momentos el Gobierno de Madrid es cercana a la absoluta dejación de funciones en materia de salud y evidentemente están movidos única y exclusivamente por razones políticas. La salud es un problema de todos, es el bien más preciado y es lo que tiene que primar". Así ha valorado la consejera de Sanidad del Gobierno de Aragón, Sira Repollés, el acuerdo alcanzado el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud para aplicar nuevas restricciones en las grandes ciudades con mayor impacto de coronavirus y que será de obligado cumplimiento en un plazo de 48 horas tras haberse publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Repollés ha realizado estas declaraciones durante su visita a Huesca para presentar oficialmente el nuevo Hospital Universitario San Jorge junto a su homóloga de Universidad, Maru Díaz, el rector en funciones de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral, y el alcalde de Huesca, Luis Felipe.

La consejera se ha alineado con la posición del ministro Salvador Illa y ha coincidido con su interpretación de que la norma aprobada el miércoles en el Consejo Interterritorial de Salud es "de obligado cumplimiento" para todas las Comunidades Autónomas "independientemente del sentido de su voto", ha recalcado. Y ha criticado veladamente que algunas de las Comunidades que rechazaron el acuerdo "sean precisamente las que más necesitan tomar medidas".

Sira Repollés ha asegurado que si en la la ciudad de Zaragoza se diesen los tres requisitos que marca esta nueva norma (incidencia acumulada mayor de 500 casos por cada 100.000 habitantes, un índice de positividad superior al 10% y una ocupación de UCI por encima del 35%) se implementarán las medidas. No obstante, también ha recalcado que "en ningún momento" se ha llegado a alcanzar en Zaragoza los parámetros que exigirían el confinamiento, ni siquiera en la última semana de julio y la primera de agosto que fueron "críticas", ha recordado.

Ha destacado, además, que Aragón se ha "adelantado" muchas veces a las decisiones que ha ido tomando el Ministerio de Sanidad "y en esta ocasión parece ser que se va a dar la misma circunstancia o parecida". Y es que ha recordado que la DGA ya tomó la decisión de confinar perimetralmente localidades como Ejea de los Caballeros y Andorra porque su incidencia acumulada y la tasa de positividad se habían disparado "aunque en Aragón no hemos tenido en ningún momento un porcentaje de camas UCI ocupadas superior al 35%", ha subrayado.

La consejera de Sanidad ha mostrado su apoyo a la decisión del Ministerio de establecer unas variables cuantitativas mínimas para establecer el confinamiento de una gran ciudad "porque facilita mucho al intervención", aunque también cree que "nunca" se debería esperar a llegar a esas incidencias tan altas para establecer medidas restrictivas. Con todo, también defiende que lo importante son las "medidas cualitativas". "No es lo mismo tener un índice de contagios elevado porque tengas brotes localizados y fácilmente trazables en sus contactos, que tener una transmisión comunitaria en poblaciones con mucha capacidad de movilidad", ha señalado. Y ha puesto como ejemploLa Almunia de Doña Godina, donde pese al aumento de casos no se aprobaron restricciones "porque las características de los contagios no exigían que así se hiciese".

Repollés ha asegurado que en este momento son "bastante optimistas" con la situación epidemiológica de Aragón en general porque después de casi dos semanas en un período de meseta ahora ven que la curva "sí que es levemente descendente" con una incidencia media que no llega a los 200 casos por cada 100.000 habitantes, aunque hay localidades concretas que siguen teniendo unas cifras más elevadas como Ejea de los Caballeros, Andorra o La Almunia.

La consejera ha confirmado que se ha levantado ya el confinamiento de Andorra y permanecerá a partir de ahora en fase 2 "porque los datos son muy buenos". Sí que sigue confinada la localidad de Ejea de los Caballeros, aunque ha recordado que se van a "relajar" las medidas de restricción de la movilidad a cambio de intensificar los controles domiciliarios con equipos formados por Protección Civil, trabajadores sociales y la Policía para evitar que se incumplan las cuarentenas.

Repollés también se ha referido a la situación de la ciudad de Huesca, que sigue con una incidencia acumulada por encima de la media del resto de Aragón. "No son unas cifras preocupantes en el sentido que realizar medidas restrictivas, pero sí determinamos intensificar los controles con equipos domiciliarios para garantizar el cumplimiento de las cuarentenas porque el origen de esta incidencia mayor de la esperable podría estar allí", ha explicado. No obstante, confía en que la población oscense siga teniendo el mismo comportamiento "ejemplar" que durante las fiestas de San Lorenzo "y espero que en breve podamos bajar esa incidencia un poco superior a la prevista".

Los rastreadores militares controlarán contactos estrechos negativos

La consejera, por último, ha anunciado que esta misma tarde finalizará la formación de 80 rastreadores militares de los Ejércitos de Tierra y del Aire que trabajarán en turnos de mañana y tarde, de lunes a domingo, desde el Hospital Militar de Zaragoza. Su trabajo, que arrancará ya este viernes, consistirá en controlar los contactos estrechos negativos, y se está valorando también incluir el seguimiento de los mutualistas y también los contagios en el ámbito educativo.