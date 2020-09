Poemas y versos llenarán las calles de Torrero hasta el próximo domingo

Desde este miércoles y hasta el domingo, las calles de los barrios de Torrero, La Paz y Parque Venecia de Zaragoza se llenarán de poesías y versos. Hoy arrancan las Jornadas de Poesía de Torrero, que este año alcanzan su tercera edición con cinco actos -uno por día- cuidadosamente programados para cumplir con todas las medidas de seguridad e higiene.

Este ciclo está organizado por Resón Comunicación y el Centro Social Librería La Pantera Rossa y es impulsado por la Junta Municipal de Torrero. Habitualmente se celebra en torno al día Mundial de la Poesía, el 21 de marzo. Este año, por razones obvias, ha tenido que aplazarse hasta finales de septiembre. “No queríamos retrasarlo más para que nos acompañara el tiempo”, comenta Germán Berbegal, vicepresidente de la Junta Municipal de Torrero

Los actos darán comienzo este mismo miércoles a partir de las 18.00. La organización ha programado un recorrido por las calles del distrito para dar a conocer las jornadas entre sus vecinos. Comenzará en la plaza de Marco Polo, en Parque Venecia, y terminará en la plaza de las Canteras. Con un vehículo, al más puro estilo del colchonero de antaño o del coche electoral, se difundirá toda la programación. “Se trata de una especie de pregón en solitario”, explica Daniel Rabanaque desde Resón Comunicación.

Para el jueves está previsto el único acto de este año que se celebra en un espacio interior. Se trata de ‘Influencias’, un recital de palabra, música e imagen que contará con la presencia de Miguel Ángel Ortiz-Albero y Marta L. Lázaro, Fase M, María Eloy-García y que se celebra en colaboración con el festival de poesía AntiaéreA. Será a las 19.30 en la Sala Venecia y por cuestiones de aforo es imprescindible reservar entrada poniéndose en contacto con los organizadores.

En este sentido, Rabanaque se ha mostrado “sorprendido” por interés de los ciudadanos por el recital del jueves. “Hubo un fuerte impulso de las reservas”, señala. “La perspectiva es muy buena”, comenta, aunque todavía no lanza las campanas al vuelo.

Y es que, la pandemia lo ha teñido todo de incertidumbre y los actos culturales no son la excepción. Lo que es válido hoy puede no serlo mañana, por eso advierten de que el programa puede ser modificado para adaptarse a las circunstancias sanitarias, aunque esperan no tener que hacerlo. “Hemos estado trabajando los meses de julio y agosto en una programación con todas las dudas del mundo sobre lo que se iba a poder hacer y lo que no”, lamenta el organizador.

De cara al viernes, se han preparado una serie de instalaciones con poemas y versos en la calle. “Al no poder haber público, hemos colocado carteleras y palés reutilizados para que los vecinos de Torrero puedan verlas o se las encuentren por la calle sin necesidad de que se generen aglomeraciones”, explica Rabanaque.

Para ello han implicado a los colegios e institutos del distrito así como a varios comercios de la zona. Algunos poemas también se han colocado en las carteleras que la Junta tiene repartidas por los barrios. Para escribirlos se han utilizado las lenguas extranjeras más habladas en la ciudad, entre ellas el rumano, el chino, el ucraniano, el francés o el árabe.

El sábado hay prevista otra tanda de micro recitales itinerantes en los que, en lugar de convocar a los asistentes, los poetas irán en busca de ellos. “Nos acercaremos a donde la gente estará disfrutando de su ocio de fin de semana y escucharemos una serie de poemas que los vecinos del barrio nos han hecho llegar”, señalan desde Resón Comunicación.

El domingo, para terminar las jornadas, se celebrará un acto que conjugará la poesía con la memoria histórica en colaboración con Quique Gómez (Asociación de la Memoria Histórica de Aragón) y la participación de Marta Cambronero Garbajosa. Será en el cementerio de Torrero a las 12.00 y el aforo estará limitado a 15 asistentes, por lo que también es imprescindible reservar plaza. Se realizará un recorrido por los espacios más representativos de la memoria histórica en el camposanto al tiempo que se presenta un poemario.