El detenido por acuchillar a un hombre en Las Delicias lo amenazó después con matarlo si lo denunciaba

El presunto autor de la cuchillada que dejó gravemente herido a un hombre de 34 años en la calle de Tarragona no se alejó demasiado del lugar de la agresión. Javier C., de 25 años, fue localizado y detenido en el piso familiar situado a escasos metros de donde los vecinos lo vieron discutir acaloradamente y forcejear con la persona que luego resultó lesionada. Tras lanzarle un golpe con el arma blanca que le alcanzó en un costado, insultó a la víctima y amenazó con matarla si lo denunciaba.

Y lo cierto es que casi lo había conseguido, de no ser por la asistencia que recibió en un primer lugar por los clientes de un bar que le colocaron una camiseta en la herida, luego por los policías que llegaron al lugar y después por los sanitarios de la ambulancia que lo trasladó al hospital. Fuentes policiales señalaron que el herido fue intervenido quirúrgicamente y quedó ingresado en la unidad de cuidados intensivos. Su pronóstico, al cierre de esta edición, era grave pero estable.

Los hechos se produjeron poco antes de la medianoche del miércoles, a la altura del número 29 de la mencionada calle. En ese punto, en medio de la calzada y junto al vehículo que tenía aparcado la víctima –y que ayer permanecía allí estacionado– se inició la discusión y culminó la agresión.

Al parecer, los dos varones ya se conocían y habían estado bebiendo juntos. Por motivos aún no aclarados, iniciaron una disputa y, en apenas segundos, se engancharon y Javier C. lanzó un golpe con un cuchillo al costado de la víctima, que se alejó unos metros del agresor, se dirigió a la acera y abrió la puerta de su coche, aunque luego se apoyó en la pared sangrando abundantemente. Mientras, como se ve en algunos vídeos grabados por los vecinos, Javier C. se encaminó hacia su casa con el cuchillo en la mano, le llamó "mierdoso" y le gritó:"Si me denuncias te mato".

A pesar de que todo transcurrió entre las puertas de dos bares que en esos momentos estaban abiertos, ningún cliente de los que había en su interior se percató de lo ocurrido hasta que no llegó la Policía y entró en los locales para preguntar.

"Yo tenía aquí un cumpleaños y la chica estaba sacando la tarta, nadie se enteró de nada", comentaba este jueves la encargada de uno de los locales. En el otro establecimiento tampoco se percataron de lo ocurrido hasta que no se consumó la agresión. No obstante, en ambos bares conocen al detenido puesto que es vecino de la calle y cliente.

Agentes del Grupo de Homicidios continuaban recabando el testimonio de vecinos de la calle que desde sus casas grabaron en vídeo la pelea y el apuñalamiento. Javier C. pasará hoy a disposición judicial. Este jueves, asistido por el letrado Luis Ángel Marcén, del despacho de Carmen Sánchez, se acogió a su derecho a no declarar ante la Policía.