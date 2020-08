Del billete digital al pago con tarjeta: propuestas ante el fin del efectivo en el bus

Subir al autobús y pagar el billete con dinero en efectivo no es posible en Zaragoza desde que la pandemia de covid-19 convirtió a monedas y billetes en una fuente de contagios a evitar. Más de un viajero ha tenido que bajarse por no llevar encima su tarjeta recargada. En la capital aragonesa, el pago solo se puede hacer con las tarjetas de transporte Lazo, Interbús, Ciudadana y los abonos. La vuelta del efectivo parece lejana, por lo que algunas ciudades han empezado a presentar otras alternativas.

Entre las medidas para prevenir contagios y proteger la salud de los conductores y los usuarios, el departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón incluía a finales de julio la prohibición del pago en efectivo en el transporte en las zonas que volvían a la fase 2 de la desescalada. Desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que "no se está generando mayor problema" porque la mayoría de los usuarios ya usaba la tarjeta bus o los abonos. La restricción prima la seguridad usuario/conductor, recuerdan. El Consistorio zaragozano también trabajaría como otras ciudades en buscar soluciones alternativas para dar más opciones al viajero, distintas al pago en efectivo aún prohibido.

Máquinas expendedoras en los autobuses

Desde la Unión de Consumidores de Aragón (Ucaragón) consideran que "todo lo que sean limitaciones de servicios va en contra del consumidor", como en el caso de la prohibición del uso de dinero, por lo que urgen estos nuevos métodos de pago.

"Yo ya he visto a dos personas que han tenido que darse la vuelta porque no llevaban la tarjeta recargada", afirma Fernanda Blanco, presidenta de la asociación. Por ello, plantea que se busquen alternativas, que permitan pagar con dinero sin poner en riesgo la salud. "Ya hay una máquina automática que da el cambio en la que introduce el dinero el conductor", recuerda, por lo que propone que se permita "que meta el dinero el propio usuario".

La organización de consumidores ha pedido que se agilicen las devoluciones de los abonos no consumidos durante el estado de alarma, que el Ayuntamiento de Zaragoza ha anunciado que comenzará este lunes. Propone además que se permita la devolución en metálico para aquellos usuarios que no quieran la recarga de compensación que se ofrece. Pone el caso de estudiantes que ya no estén en Zaragoza y sacaron en su día un bono trimestral o mensual.

El problema para los usuarios que supone que no sea posible el pago en efectivo se trata de resolver en algunas ciudades con cambios que van desde el desarrollo de un billete digital a la posibilidad del pago por el móvil. En Málaga se empezaron a renovar hace un mes las máquinas de los autobuses que permiten que el viajero pueda pagar el billete con tarjeta de crédito, una opción que puede ser preferida por usuarios ocasionales y turistas. Las nuevas máquinas también están adaptadas para recargar la tarjeta a bordo del autobús, pagar con el móvil y comprar el billete a través de los códigos QR.

Valencia ha presentado una aplicación para comprar un billete sencillo digital. Este es válido para hacer transbordos durante una hora y es necesario activarlo cada vez que se sube al autobús. Se podrá consultar la fecha en la que se ha comprado, la hora y el tiempo disponible para utilizarlo. Eso sí, el Ayuntamiento valenciano advierte en la presentación del servicio que "no se permite el reembolso de billetes sencillos comprados no utilizados". La conexión con internet solo es necesaria para comprarlo.

En el caso de Madrid, la capital española recuperó el pago con efectivo en sus autobuses tras la vuelta a la nueva normalidad a finales de junio. El billete sencillo se puede comprar solo dentro del autobús.

Sin embargo, Barcelona avanza hacia la supresión definitiva del dinero, que no se acepta desde el inicio de la pandemia. El billete sencillo solo se puede comprar a través de la aplicación móvil diseñada por la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB). Debe adquirirse antes de subir y validarlo cuando se está dentro.

