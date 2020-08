Detenido en Zaragoza un joven de 25 años tras apuñalar a otro en el barrio de Las Delicias

Un hombre de 35 años ha resultado gravemente herido a consecuencia de la cuchillada que le ha propinado otro varon que ha huido del lugar pero ha sido detenido muy poco después por la Policía con el arma en la mano.

Los hechos han ocurrido en torno a la medianoche en un bar del número 29 de la calle de Tarragona, en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. Por el momento, se sabe que los dos hombres han discutido en el exterior del local, se han cruzado algún que otro golpe y, en un momento dado, uno le ha dado una cuchillada al otro.

El herido, de 35 años, se ha quedado apoyado en la pared, donde han quedado unas manchas visibles de sangre.

Hasta el lugar del suceso se han trasladado varias dotaciones policiales de seguridad ciudadana, que han peinado la zona, y con las características físicas que les han facilitado los testigos han podido localizar al agresor, un joven de 25 años.

Una vecina de la zona ha presenciado cómo los dos varones discutían entre ellos. "Han forcejeado y no he visto muy bien si llevaba algo en la mano, pero el otro ha quedado herido porque le he visto la ropa manchada de sangre", contaba.

Los primeros en asistir al herido han sido los policías que se han personado en el lugar y le han taponado la herida mientras llegaba una ambulancia. Los sanitarios han estabilizado al herido antes de trasladarlo a un centro sanitario, donde ha quedado ingresado en estado grave.

Al cierre de esta edición, la víctima se encontraba ingresada en la unidad de cuidados intensivos del hospital Miguel Servet de Zaragoza, mientras los agentes del grupo de homicidios continuaban recabando información entre los testigos de los hechos y tomando declaración.