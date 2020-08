Zaragoza pierde casi 37 millones en ingresos por tributos, tasas y multas durante la pandemia

El descalabro económico que ha provocado el confinamiento y las restricciones para evitar la propagación de la covid-19 han supuesto un hundimiento de los ingresos municipales. Solo cinco meses después del inicio de la pandemia, el Ayuntamiento de Zaragoza ya tiene un agujero de casi 37 millones de euros, de los que más de la mitad corresponden a los dos principales impuestos para las arcas del Consistorio, el IBI y la plusvalía.

Un repaso a los tres primeros capítulos de la tabla de ingresos, donde se contabilizan los impuestos directos, indirectos, tasas, precios públicos y multas, revela el desolador escenario al que se enfrenta el Consistorio. En 2019, a estas alturas del año, se había logrado una recaudación neta por estos conceptos de 243,7 millones de euros. Pero el cierre de julio ha dejado esa cifra este año en 207,2 millones, casi un 15% menos. Son cinco millones menos de lo que el Ayuntamiento de la capital tiene previsto para inversiones durante todo el año.

Si ha habido un tributo que ha sufrido esta crisis ha sido el que grava el incremento del valor de los terrenos urbanos, más conocido como la plusvalía, que se ha dejado 15,9 millones de euros en lo que va de año. El 31 de julio de 2019 se había alcanzado una recaudación de 29,4 millones de euros, cifra que este año ha caído un 54% , hasta quedarse en 13,4 millones de euros. Este es un impuesto que, después de un fuerte incremento recaudatorio fruto del catastrazo de 2013, lleva tres años a la baja, tendencia que va a acentuar la pandemia.

Pero no solo se reduce el dinero generado por la plusvalía. El principal impuesto que recauda el Ayuntamiento, que grava los bienes inmuebles (IBI), también ha sufrido un retroceso sensible. Si se atiende a la recaudación neta y a la espera de que llegue en septiembre la última cuota para quienes tienen domiciliado el recibo, la pérdida es de 6 millones de euros. Parte del dato es achacable al ajuste a la baja que el gobierno PP-Cs hizo en la ordenanza para este año, por ejemplo para las familias numerosas. Pero la concejal de Hacienda, María Navarro, avisó en la última comisión del área que entre los recibos no domiciliados se había registrado hasta junio una morosidad del 38%, frente al 12% de 2019.

No son estos los únicos rotos en las cuentas del Consistorio. Un caso llamativo es el de los ingresos vinculados al ladrillo. Solo en aprovechamientos urbanísticos se ha pasado de 1,7 millones hasta julio de 2019 a no recaudar ni un solo euro este ejercicio. El descalabro en el dinero que entra por las licencias urbanísticas es notable: se pasa de 2,9 millones en 2019 a 1,7 en 2020: 1,1 millones menos.

Un tributo tan vinculado a la actividad económica como es el Impuesto sobre las Instalaciones,Construcciones y Obras (ICIO) también sufre. Cede un total de 1,4 millones de euros (de 7,5 millones a 6). O el Impuesto sobre las Actividades Económicas (IAE), que abonan las empresas con más de un millón de euros de facturación: se deja 973.639 euros.

Multas y veladores

El confinamiento por la covid-19 y la desescalada posterior supusieron la drástica reducción durante varias semanas de la circulación rodada en la ciudad y eso afectó a la recaudación por multas de tráfico. Aunque la merma se ha atemperado tras el levantamiento del estado de alarma, el Ayuntamiento de Zaragoza cerró los siete primeros meses del año con una recaudación por multas de 2,4 millones, 976.157 euros menos. Y sin tráfico, la grúa tampoco ha generado ingresos: estos han bajado 156.999 euros.

Otra actividad que ha estado limitada por la pandemia ha sido la hostelera. La decisión del Ayuntamiento de suspender el pago de la tasa de los veladores ha supuesto que este año solo se hayan recaudado 46.286 euros, mientras que el año pasado fueron 842.440. Son 796.154 euros menos, un 94% de reducción.

También se han desplomado los recursos que genera uno de los servicios más importantes que presta el Consistorio zaragozano: los centros deportivos. El cierre de instalaciones, las limitaciones de aforo y la reducción de la temporada de piscinas han provocado una caída de 1,5 millones: solo se han recaudado 765.596 euros, frente a los 2,2 millones de los siete primeros meses del año pasado.

PP-Cs estima un agujero este año de más de 80 millones

Con la evolución que está teniendo la recaudación de impuestos, tasas y multas, el gobierno municipal PP-Cs ha empezado a revisar las estimaciones de merma de ingresos que calculó en mayo. De momento, fuentes municipales consideran que cuando acabe el año el Ayuntamiento de Zaragoza habrá registrado una pérdida de más de 80 millones de euros.

En virtud de los informes técnicos que se hicieron en ese momento, la concejal de Hacienda, María Navarro, avanzó tres escenarios posibles. El estudio concluía que el Consistorio cerraría el ejercicio en el mejor de los casos con una reducción de sus ingresos de 56,1 millones de euros y, en el peor, de 112,3.

El escenario intermedio apuntaba a un agujero presupuestario de 83,4 millones de euros, que a la vista de la recaudación de julio sería el más próximo a la realidad, según el gobierno. El informe incluía en la cuantía final los incrementos de gastos por la subvención al transporte urbano o las políticas sociales.

En esta estimación, el Consistorio perdería 16,3 millones de euros en materia de impuestos, 3,9 en tasas por la prestación de servicios públicos, 2,2 por tasas por actividades de competencia local y 1,6 por aprovechamiento del dominio público. La venta de suelo generaría un roto de 15 millones.