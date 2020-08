"Todo el mundo está volcado en conseguir la vacuna"

La carrera de la vacuna contra la covid-19 no se detiene. Esta misma semana se ha producido el lanzamiento de una vacuna rusa. El bioquímico Ignacio Aguiló, integrante del prestigioso equipo de Carlos Martín, microbiólogo de vanguardia mundial, audita este intenso momento científico.

Al final, en esta frenética carrera por la vacuna, los rusos dicen ahora que han avanzado más…

La organización Mundial de la Salud (OMS) apunta una falta de transparencia. Me explicaré. Todas las vacunas han publicado datos en revistas científicas examinadas por otros científicos. Y de la vacuna rusa, no se sabe… No quiere decir que no funcione, pero si no hay datos, resulta complicado fiarse.

¿Usted se fía…?

He aprendido a ser riguroso con mi trabajo. Igual en la vacuna rusa que en otras, se da por hecho que van a funcionar únicamente con fases intermedias del desarrollo clínico, que son las Fases 1 y 2. Falta por realizar la Fase 3, que es la fase de la eficacia propiamente dicha. Recuerdo que se está demostrando que las vacunas inducen una respuesta inmune, pero se asume que esa respuesta inmune va a proteger, y esto último se desconoce hasta que no se hagan los experimentos de eficacia.

Trump asegura que tendrá la vacuna antes de las elecciones de noviembre…

Trump es un político, no un científico. Es cierto también que están muy avanzados. Si la vacuna funciona en Fase 3, incluso ya disponen de toda la infraestructura para producirla. Han construido fábricas antes de conocer la eficacia de la vacuna.

Este último dato es revelador…

La competición por la vacuna es sana, y se está avanzando muy rápido. Hablaría incluso de una guerra geoestratégica por ver quién la saca antes. Ya se está haciendo acopio de vacunas que, reitero, todavía no han salido. Inglaterra, China, Estados Unidos, la Unión Europea… Todos hacen acopio.

¿Habrá vacunas para todos?

De la noche a la mañana no se fabrican 8.000.000.000 (ocho mil milllones) de vacunas...

Muchos ceros a la derecha…

Los necesarios. La OMS aconseja que lo ideal es que se vacunen primero a los colectivos más vulnerables, no a los países más ricos.

¿Quién está más cerca?

La ciencia funciona por publicaciones rigurosas, por transparencia de datos, por filtros que garanticen su veracidad. Yo no he visto publicados los resultados de la vacuna rusa en ningún lado. En Fase 3 se encuentran la de la empresa Moderna de Estados Unidos y la de Oxford. Esta última, al menos lleva un mes en Fase 3. Se trata de dos vacunas de subunidades.

¿Subunidades…?

Sí, subunidades. Es una estrategia vacunal. Hay vacunas vivas atenuadas, donde se introduce el propio patógeno que causa la infección. También, vacunas inactivadas, donde se mata al patógeno.

¿Cómo se mata?

Por calor, por ejemplo. Son seguras porque administran el patógeno muerto. Y luego están las de subunidades, donde introduces solo un trozo del patógeno: una proteína o material genético. Las vacunas de subunidades suelen ser las más rápidas en avanzar porque no se trabaja con todo el patógeno, sino con una parte de él. Nosotros trabajamos en la laboratorio del profesor Martín con una vacuna viva atenuada.

¡Qué maravilla!

Nuestra vacuna de la tuberculosis se atenuó en el propio laboratorio del profesor Carlos Martín. Cuando comenzó la pandemia de coronavirus, se probó la vacuna BCG de la tuberculosis para ver si funcionaba. La nuestra es prima, por así decirlo, de la BCG. En vez de con seres humanos, trabajamos con macacos.

Humilde, discreto, serio, riguroso… ¡Tengo fe en Martín!

Para septiembre esperamos resultados. Eso sí, le aseguro que jamás se ha avanzado tanto científicamente en tan poco tiempo. Todo el mundo está volcado en conseguir la vacuna del coronavirus.