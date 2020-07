La reforma de la plaza Salamero priorizará salvar el mayor número de los 30 árboles existentes

El consejero municipal de Urbanismo del Ayuntamiento de Zaragoza, Víctor Serrano, ha asegurado que se priorizará salvar el mayor número de árboles de los 30 ejemplares en la reforma de la plaza Salamero, en cuyo parking subterráneo se hundió una parte de la techumbre de la primera planta el pasado mes de enero por causas que todavía se desconocen.

De la treintena de árboles, hay once olivos, que son los de mayor valor medioambiental y económico, según los informes del área de Parques y Jardines, también hay dos o tres moreras y el resto son otras especies que aunque sean de gran tamaño su valor es menor.

Los informes técnicos aconsejan trasladar los olivos en la segunda quincena de agosto al vivero municipal y luego se elegirá algún punto de la ciudad para su posterior plantación. Se seguirá el mismo procedimiento con el resto de especies.

Las moreras y otras especies, pese a tener gran tamaño no tienen tanto valor, pero el objetivo es salvar el máximo número de árboles posible, ha reiterado Serrano. "Es tal la prioridad que se acompasará el ritmo de las obras con el trasplante de los árboles".

El titular de Urbanismo ha añadido que lo prioritario para salvar los árboles es salvar la plaza, pero hay que "aligerarla" y si no se logra no se podrá salvar ningún árbol. "Lo bueno no es enemigo de lo mejor y no será inevitable no salvar todos los ejemplares, pero se intentará que sea el menor número posible".

En rueda de prensa, Serrano ha indicado que se podrían acelerar las obras si el trasplante no fuera un criterio prioritario, por eso se acompasan las obras en la segunda quincena de agosto para que sufran el menor daño posible. "Si algún árbol no se salva será por criterio técnico y para evitar un mal mayor. A nadie le gusta quitar árboles, pero si se evita colapsar una zona se evitará un mal mayor".

Espacio atractivo

El consejero municipal ha pedido disculpas a comercios y vecinos de la zona por las molestias que generan las obras y ha subrayado su paciencia y comprensión. Les ha trasladado el compromiso del Ayuntamiento de Zaragoza de que será uno de los espacios "más atractivos de la ciudad cuando termine la fase de obras.

Ha recordado que el pasado 18 de enero se produjo el hundimiento de una parte del techo del parquin porque tres pilares cedieron y se hundió la losa de cimentación que obliga a cerrar el parking en un tramo. La concesionaria hizo un informe y el Ayuntamiento decidió contratar de emergencia, y otro informe complementario adviertió del peligro inminente de desplome, por lo que en menos de tres días se contrata la empresa que hace medidas de aseguramiento.

En la actualidad, se ha apuntalado de forma parcial la parte subterránea y se han iniciado las obras para vaciar de contenido la plaza de Salamero.

Serrano ha apostillado que la prioridad es la seguridad de la plaza y de los vecinos, además de hacer una intervención que descargue de peso la plaza para que no tenga una incidencia negativa. La tercera línea de actuación es salvar el mayor número de árboles posibles en la plaza.

Ha precisado que la necesidad de aligerar la plaza no supone que sea la causa del hundimiento de la losa, ya que todavía se está a expensas del informe definitivo que permita saber por qué se hundió.

Serrano ha considerado que "durante décadas se ha incidido en la desidia y las actuaciones realizadas no han sido las más lúcidas". El compromiso con los vecinos y comercios pasa por un proyecto de futuro medioambiental, al que se dedicarán todos los recursos para hacer una plaza sostenible con criterios medioambientales que reduzca la huella de carbono en la ciudad y resuelva problemas de movilidad en el entorno como con la calle Cinco de Marzo.

La ejecución de las actuaciones se divide en dos fases. En esta primera fase de aseguramiento, que se prolongará hasta septiembre de 2020, se están ejecutando las obras necesarias para garantizar la estabilidad de la estructura, lo que implica el apuntalamiento del interior, la descarga de la plaza exterior y el consiguiente trasladofactible de los árboles de su superficie.

Todo ello bajo la coordinación de una comisión técnica en la que están presentes las distintas áreas municipales afectadas, los técnicos que desarrollan los informes, la contrata encargada de las obras y la concesionaria de explotación del parquin subterráneo de la plaza (Indigo).

Después, en torno a septiembre, una vez realizadas estas acciones y cuando se pueda ir finalizando el peritaje técnico externo que indique causas, estado actual y posibles soluciones, comenzará una segunda fase para avanzar en una reforma integral de la plaza y su entorno.

Dentro de la primera fase, durante las dos primeras semanas de julio se ha procedido a ejecutar acciones en el interior del parquin que han ido encaminadas al afianzamiento de la estructura, empezando por la zona donde se habían detectado los primeros fallos.

Dado que esta acción puede hacer variar las condiciones de trabajo de la estructura -losa-, se ha decidido, como medida de seguridad cautelar adicional, el cierre del tráfico del vial de la plaza junto al número 14, entre la calle de la Morería y la estación de bicicletas allí situada.

Es el tramo de calle que discurre por encima del estacionamiento subterráneo, por lo que se ha considerado, a través de la comisión técnica de seguimiento, retirar los vehículos estacionados, cortar el tránsito y anular la estación de BiZi. Asimismo, se ha dado traslado al puesto de flores ubicado en la superficie a otro quiosco de la plaza de Basilio Paraíso.

En los próximos días, los trabajos van a continuar en el interior del parquin con el apuntalamiento del resto de la superficie que soporta la plataforma y la descarga del peso exterior que afecta a la estructura, tal y como se aconsejó en el informe de seguridad emitido por Intemac, mediante maquinaria ligera. Supondrá la eliminación de los parterres, adoquines, mobiliario público, alumbrado y otros elementos para aligerar la carga y asegurar el forjado.

El objetivo de Urbanismo, en coordinación con el resto de las áreas municipales involucradas es finalizar todas estas actuaciones en el mes de septiembre, lo que permitirá a su vez continuar y acabar la labor de inspección y auscultación de la estructura, para determinar su estado y los condicionantes para su futuro diseño.

Una vez conocida la realidad de la estructura y posibles soluciones, comenzará la preparación del anteproyecto para reformar la plaza de Miguel de Salamero, cuyo proceso se quiere aprovechar para revitalizar esta céntrica zona y adecuar su diseño a las demandas de movilidad, arquitectura y urbanismo acorde al modelo de ciudad del siglo XXI.