Los 17 nuevos híbridos de Zaragoza reducen edad media de la flota a 7,56 años

El servicio de autobuses urbanos de Zaragoza incorpora este jueves 17 nuevos vehículos híbridos y biarticulados, con lo que la media de edad de la flota desciende hasta los 7,56 años, el mejor dato en la historia de la ciudad, según el alcalde, Jorge Azcón.

En declaraciones a los medios, el alcalde ha calificado esta incorporación como una "buenísima noticia", porque estos autobuses son mucho menos contaminantes, y también por el hecho de que sean biarticulados, lo que permitirá una mayor capacidad y una mayor distancia social para viajar con más seguridad.

Con estos nuevos vehículos, Zaragoza cuenta ya con 111 autobuses híbridos, un 31,5 por ciento de la flota, además de otros cuatro íntegramente eléctricos.

Azcón ha insistido en la "obsesión por la seguridad" del equipo de gobierno, que queda patente en un nuevo sistema que incorporan estos autobuses mediante el cual el conductor podrá detectar a cualquier persona que se encuentre en los alrededores del vehículo y así evitar accidentes.

Se trata de un sistema de seguridad "pionero" que solamente se ha implantado antes en la ciudad de Barcelona, ha asegurado.

Los 17 nuevos buses son de la marca Volvo, modelo 7905, articulados de 18 metros de longitud y con un motor eléctrico (además del de combustión) de 130 kw.

Asimismo, el primer edil ha confirmado que, a pesar de que históricamente se solían adaptar las frecuencias de los autobuses urbanos a la demanda durante la segunda quincena de julio, este año se van a mantener para favorecer la seguridad en los trayectos.

El Ayuntamiento de Zaragoza toma esta medida a pesar de que la demanda se sitúa todavía un 35 por ciento por debajo con respecto a los mismos días del año pasado, con lo que supone un esfuerzo económica importante y ha vuelto a exigir contrapartidas del Gobierno de España.

El aforo de los autobuses, en cambio, no variará y no será restringido, como sí ocurrió las primeras semanas de la pandemia, ya que el Gobierno de Aragón no lo ha modificado con la vuelta de Zaragoza a una fase 2 flexibilizada de la desescalada.

Azcón ha afirmado que en el Consistorio están "preocupados" con las noticias que están conociendo estos días y ha vuelto a decir que "no puede ser" que no lleguen ayudas a las entidades locales para que se puedan seguir ocupando de la movilidad y los servicios básicos.

Ha recordado que se llegó a un acuerdo al respecto en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), por lo que el Ejecutivo tiene que ser "sensible" porque no están pidiendo ningún "capricho".

Así pues, ha hecho un especial llamamiento al presidente del Gobierno, al que alcaldes de todos los colores políticos solicitaron una reunión hace una semana.

"Pedro Sánchez debería escuchar a los alcaldes", ha concluido.