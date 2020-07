Azcón urge a Pedro Sánchez a escuchar las "reivindicaciones de justicia" de los Ayuntamientos de España

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha urgido este jueves al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, a escuchar "las reivindicacones de justicia, no de capricho" de todos los Ayuntamientos de España.

Durante la presentación de los 17 nuevos autobuses biarticulados e híbridos de la ciudad, Azcón ha declarado a los medios de comunicación que "este esfuerzo tiene que tener una contrapartida del Gobierno de España", del que el Consistorio zaragozano "no ha recibido ni un euro" durante la crisis sanitaria de la covid-19.

"El agujero en el transporte público durante la crisis es el problema más importante en las arcas municipales", que ya estaban "deterioradas", ha continuado Azcón, quien ha tildado de "preocupante" lo que el Ejecutivo central "quiere hacer con los Ayuntamientos".

A juicio del alcalde, "no puede ser que las ayudas no lleguen a los Ayuntamientos", el Gobierno de España "no se puede olvidar de las ciudades", que mantienen varios servicios públicos esenciales.

Azcón ha recordado que, en el marco de la FEMP, los alcaldes de todos los partidos llegaron a un acuerdo sobre sus necesidades de financiación "y el Gobierno tiene que escuchar porque lo que estamos pidiendo es de justicia".

Los municipios pidieron a Sánchez una reunión para explicarle "lo que está pasando", ha dicho Azcón, indicando que el presidente del Ejecutivo central se comprometió a reunirse cada 15 días, pero no ha sido así en tres meses. "Debería cumplir su palabra", ha aseverado.