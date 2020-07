La Unidad de la Mujer de Quirónsalud en Zaragoza estrena la exposición 'En tu mirada'

Un total de 15 obras de diverso formato y técnica, seleccionadas pensando en las pacientes de la Unidad de la Mujer, componen 'En tu mirada', la nueva exposición que se muestra en las paredes de la sala de espera de este espacio de Quirónsalud Zaragoza gracias a la colaboración con la organización Believe in art.

Se trata de una muestra realizada por la artista aragonesa Lorena Domingo, que ha elegido las obras expresamente con el objetivo de "mostrar una serie de diferentes trabajos y temas teniendo en cuenta el tiempo que el observador le dedica", ha explicado la artista. Según ha dicho, es un tiempo reflexivo, "pero en fuga, que forma una sinergia con el tema pintado y la forma en la que está trabajada la pintura".

Domingo es la tercera artista en participar en esta iniciativa que "pretende crear un espacio más bonito, agradable y cercano para una espera que puede tener múltiples significados para las diferentes pacientes que atendemos en la Unidad de la Mujer", ha glosado el gerente de Quirónsalud Zaragoza, Miguel Ángel Eguizábal, que ha añadido que la humanización de los espacios "representa el primer cuidado que podemos ofrecer a nuestras pacientes".

Por su parte, la cofundadora de Believe in art, Beatriz Lucea, ha indicado que todos los artistas que participan en estas exposiciones "eligen sus obras con una sensibilidad especial hacia las pacientes y acompañantes, teniendo en cuenta el lugar, momento y contexto".

Para Lorena Domingo, este proyecto "se desarrolla en un espacio público que invita a lo íntimo, genera otro diálogo fuera de las salas de exposiciones y museos y amplía los márgenes expositivos. Se invita a observar, a ver con calma, con otro tiempo y ritmo al que estamos acostumbrados en otros espacios donde el eje del recorrido cambia dependiendo de la posición que tiene cada uno en la sala".

Realizadas en diferentes formatos y mediante distintas técnicas, en la muestra 'En tu mirada', predomina el óleo sobre lienzo y entre las 15 obras que la componen se encuentran también trabajos realizados en papel y collage.

Lorena Domingo, que vive y trabaja entre Zaragoza y Madrid, es licenciada en Bellas Artes y en Historia del Arte y actualmente realiza el doctorando en la Universidad Complutense de Madrid.

Interesada en los problemas de lo pictórico y el proceso de pintar, controla muy directamente su relación con el soporte. Entre sus exposiciones individuales destaca 'Las raíces del vuelo', en el Instituto Aragonés de Arte y Cultura Contemporáneos 'Pablo Serrano' de Zaragoza.

Believe in Art es una organización zaragozana sin ánimo de lucro que persigue el objetivo de introducir la creación artística en el ámbito hospitalario con la intención de contribuir a mejorar el día a día de quienes padecen ingresos o esperas en espacios habitualmente fríos y faltos de belleza. El arte puede contribuir sobremanera a la humanización de espacios.