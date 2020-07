La 25 edición del Fescila se aplaza hasta mayo de 2021

La 25 edición del Festival de Cine de La Almunia (Zaragoza) se celebrará finalmente en mayo de 2021 después de que el comité organizador del certamen haya decidido aplazar esta edición de aniversario "por responsabilidad", ante la incertidumbre provocada por la pandemia por la covid-19.

Una decisión "muy difícil de tomar", según explican desde la Asociación Florián Rey, que recuerdan que esta edición debería haberse celebrado el pasado mes de mayo y contaba con la programación muy avanzada, la convocatoria de los concursos de cortometrajes y guiones cerrada y mucho trabajo desarrollado ya, aunque ya en abril la organización anunció que se celebraría en otro momento.

Pasados los meses, pero no la incertidumbre y "por responsabilidad", se ha desechado la idea de hacer el festival en otoño y se traslada una celebración a mayo del próximo año, cuando se mantendrán tanto el tema monográfico, "Ellas cuentan", como el cartel del festival, obra de la diseñadora Laura Pastor.

En cuanto a los concursos de cortometrajes y guiones, el año que viene no se abrirá nueva convocatoria y los trabajos recibidos hasta enero de 2020 serán los que formen parte de la Muestra de Cortometrajes Adolfo Aznar en la 25 edición.

"Lo más complicado ha sido decidir qué hacíamos con los concursos de cortometrajes y guiones, ya que para nosotros los cortometrajistas y guionistas son un pilar fundamental del Fescila", explica Carmen Pemán, directora del Festival.

Finalmente se ha decidido que sean los 700 trabajos ya recibidos los que compitan, sin abrir otra convocatoria nueva en 2021, ya que por presupuesto y por programación, les sería "imposible asumir dos convocatorias de concursos en una sola edición", expone Pemán.

En la 26 edición, ya en 2022, se ampliarán las bases para abarcar los trabajos que no se hayan presentado en 2020 y que no podrán concurrir al concurso de 2021 por no abrir convocatoria.

La decisión de aplazar el festival se ha tomado desde el convencimiento de que la de La Almunia no es una cita que se pueda transformar al medio "online", porque supondría "renunciar" a su "esencia".