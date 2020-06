El colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza combinará enseñanza online y presencial para FP

El colegio Santo Domingo de Silos de Zaragoza va a ser el primer centro educativo de Aragón que ofrezca un modelo de aprendizaje que combina la enseñanza presencial y online, diseñado específicamente para Formación Profesional, denominado FP Blended Learning, y que se ofrecerá el próximo curso académico para cinco nuevos ciclos.

La docente y responsable del proyecto FP Blended Learning del centro, Amaya Gil, ha explicado, en declaraciones a Europa Press, que todavía están tramitando la autorización de estas enseñanzas por parte del Gobierno de Aragón, después de haber estado paralizada a causa del estado de alarma por la pandemia del coronavirus, si bien la previsión es que se puedan impartir el próximo curso.

Asimismo, ha comentado que este modelo "se está considerando como un formato idóneo para compaginar la seguridad sanitaria con la actividad educativa" ante la pandemia del coronavirus.

Los nuevos ciclos que ofrecerán esta modalidad, cuyo comienzo está previsto para octubre de este año, son Transporte y Logística; Acondicionamiento Físico; Educación Infantil; Emergencias Sanitarias y Atención a personas en situación de dependencia. Tendrán 30 plazas cada uno y la matriculación comenzará a finales de este mes.

Amaya Gil ha comentado que en España hay otro centro que ha comenzado recientemente con este modelo de enseñanza en Andalucía. En su caso, ha precisado que llevan trabajando en él dos años, apoyándose en experiencias de otros países, como universidades anglosajonas y centros educativos, especialmente de Estados Unidos.

Según ha dicho, este método obtiene "mejores resultados de aprendizaje y rendimiento del alumno sin tener ir que apenas a clase", como concluye el informe 'Preparing for the digital university: A review of the history and current state of distance, blended, and online learning'.

Ha añadido que el Horizon Report 2019 Higher Education indica que la flexibilidad y la eficiencia hacen que sea una tendencia que se ha consolidado al haber impactado realmente en el aprendizaje y se considera la modalidad preferida de los alumnos en la actualidad.

Tres días a la semana

Las clases presenciales en el modelo b-learning no superan las nueve horas a la semana. En el caso del colegio Santo Domingo de Silos, tendrán lugar de lunes a miércoles, de 17.00 a 20.00.

Fuera del centro educativo, a través del aula virtual, el alumno aprenderá la teoría a su propio ritmo, interaccionando también con docentes y compañeros. Esto traerá consigo que se vuelva más experto en el uso de la tecnología y la utilice para su desarrollo personal y profesional.

Según ha dicho Amaya Gil, la parte teórica se imparte online y las clases presenciales se centran en la práctica, como puede ser el manejo de un paciente en el caso de ciclo de Emergencias Sanitarias o para la práctica deportiva, si se refiere al ciclo de Acondicionamiento Físico.

La responsable del proyecto FP Blended Learning del Santo Domingo de Silos ha subrayado que los cinco ciclos que se han elegido se caracterizan por su empleabilidad ya que han analizado los informes sobre los trabajos del futuro, entre los que destacan aquellos que tienen que ver con el cuidados de las personas.

Gil también ha indicado que la duración de los ciclos será la habitual para estas enseñanzas, de dos años, y ha remarcado que estos cinco primeros están pensados "para personas que tienen que compatibilizar trabajo y aprendizaje".

La responsable del proyecto ha manifestado, igualmente, que la aplicación de este modelo es una primera experiencia, "específicamente pensada para FP y formación de adultos", aunque no ha descartado que pueden implementarse más adelante a otra etapas educativas, adaptándose a sus necesidades.

La docente ha remarcado que este diseño es el resultado de un proyecto de innovación pedagógica para adaptase a las necesidades cambiantes de las personas y de las empresas, que combina las mejores prácticas de la enseñanza presencial con las del aprendizaje en línea.

Gil ha recordado que el colegio Santo Domingo de Silos cuenta con más de 2.500 alumnos y su oferta educativa comprende desde el segundo ciclo de Educación Infantil hasta las etapas postobligatorias de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Medio y Superior, todas ellas concertadas.

Este centro diocesano está ubicado en el barrio de Las Fuentes de Zaragoza y tiene 60 años, mientras que imparte FP desde hace 39, habiendo titulado en estas últimas enseñanzas a más de 12.500 alumnos. Actualmente, ofrece diez ciclos y cuatro de FP Básica, a los que se sumarán el próximo curso los cinco nuevos de la modalidad Blended Learning.