"Tras tantas horas de pantallas, está claro que ni alumnos ni familias ni profesores quieren sustituir la educación presencial"

La Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Huesca ha lanzado el manifiesto "La buena escuela en la nueva normalidad" elaborado con las reflexiones recogidas en dos debates sobre 'Educación en tiempos de pandemia'. En él se abogan por la enseñanza presencial, dar más autonomía a los centros, usar espacios externos para dar clases y reordenar horarios y materias.

Desde la plataforma apuestan claramente por la educación presencial "porque tras tantas horas dedicadas a las pantallas ha quedado claro que ni el alumnado, ni las familias, ni el profesorado quieren sustituirla por la virtual, tampoco la administración". "Las pantallas no son más que un instrumento y un plan B (ambas cosas, en sí mismas, nada desdeñables). Las personas tenemos la necesidad de estar juntas; la interacción personal es un factor clave para ser y para aprender", añaden.

Reconocen que esa "nueva normalidad" va a exigir una "nueva escuela" que, a su juicio, debe cimentarse sobre una mayor y real autonomía de los centros y de toda la comunidad educativa, en especial del alumnado, "al que no se le debe seguir motivando como hasta ahora con el debate sobre si aprueban o suspenden y cómo, en lugar de si aprenden y qué aprenden".

Los miembros de la plataforma exigen a la Administración educativa "comprensión y flexibilidad normativa". Y se preguntan que si abren los establecimientos de hostelería y todo tipo de comercios, "¿por qué no los centros escolares? Si todos llevamos las mascarillas oportunas, se guardan las distancias y hay limpieza continua de espacios y pupitres, es posible la enseñanza presencial". Y advierten de que en septiembre no admitirán que haya "escasez" de personal, mascarillas, geles, información y formación.

Para la plataforma, no hay que obcecarse en los 15 alumnos por aula, sino seguir la recomendación de Sanidad de 2 metros de distancia. Y para ello plantean utilizar los propios espacios al aire libre de los centros y otros externos como bibliotecas públicas, museos, centros cívicos, salones municipales o de la comunidad, palacios de congresos y otras salas (no solo públicas) -cercanos a donde vive el alumnado-, que permiten el distanciamiento social, están equipados e infrautilizados. "Serían la ampliación del centro con su oferta de nuevas y diferentes aulas; por supuesto, sin perder de vista que una biblioteca siempre será una biblioteca, y que un gimnasio es el lugar idóneo para desarrollar las actividades propias de la tan necesaria educación física y no un espacio a ocupar con mesas y sillas", aclaran.

Además, abogan por modificar los tiempos escolares y acabar con los compartimentos "estancos" de hora de clase-materia. "Así, además, evitamos el trasiego por los pasillos con el consiguiente riesgo", aseguran. Por ello, piden una reordenación curricular y de horarios, concentrar las asignaturas en áreas o ámbitos más amplios (tipo Programa de Aprendizaje Inclusivo en la Educación Secundaria Obligatoria-), reducir los temarios y trabajar en proyectos interdisciplinares como ya hacen muchos centros. En esos nuevos espacios, afirman, se podrá contar con los agentes educativos allí disponibles: monitores, guías, bibliotecarias… "Podremos dar clase a 15, pero también, en ocasiones, a 40".

Asimismo, proponen trabajar las materias por trimestres o cuatrimestres y tener uno o dos horarios distintos para el profesorado durante el curso, además de reducir el número de horas de docencia directa para reforzar la coordinación de los equipos docentes, o repartir las tutorías entre todos. "El reajuste y la reducción horaria facilitará también la solución de parte de la problemática del alumnado transportado, posibilitando igualmente entradas y salidas escalonadas", señalan.

Medidas que, dejan claro, estarían a expensas de la evolución de la pandemia de aquí a septiembre y de posibles rebrotes. "Pero si no es así y se retoma esa nueva normalidad, ¿por qué no tener una nueva y buena escuela presencial antes que mixta u 'online'? Por supuesto, siempre cumpliendo todas las medidas sanitarias", recalcan. Además, rechazan que las medidas sanitarias estén condicionadas por criterios economicistas y no estrictamente psicopedagógicos y de bienestar emocional y social.

Por todo ello, piden a la Administración educativa que sea receptiva a estas propuestas y entre en contacto y negociación con las administraciones correspondientes de los ámbitos municipales y autonómicos para ponerlas en marcha, "además de ejercer su labor de escuchar y coordinar a la comunidad educativa por medio de sus representantes, aplicando el sentido común y la audacia innovadora que la situación propicia y demanda".

Asimismo, esperan que las administraciones autonómicas, comarcales y municipales impulsen un “verano enriquecido” para el alumnado que lo requiera, contando con una buena oferta de ludotecas y educadores y educadoras de tiempo libre expertos en desarrollar proyectos educativos que contemplen la realidad personal y social de cada niño. "Contar con una red educativa bien articulada, que incluya guías, artistas y expertos culturales, durante todo el curso, contribuirá claramente a restablecer el bienestar emocional y a potenciar la pasión por la cultura, el arte, la ciencia y la investigación de todos nuestros estudiantes, mayores y pequeños", defienden.