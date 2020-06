Acusan a una pareja de quedarse parte de la herencia de la sobrina que tutelaba

Con 14 años recién cumplidos N. G. G. vio morir a sus padres y a su hermana de 20 años ahogados en un desgraciado accidente en un pantano de Teruel en 2010. Un tío carnal, hermano de su madre, y su esposa se hicieron cargo de ella, iniciaron los trámites para solicitar su tutela y en 2011 fueron nombrado tutores tanto de su persona como de sus bienes.

La niña, como única heredera, recibió 158.000 euros fruto de tres pólizas de seguros, una cuenta con 19.000 euros y unos bonos de 50.000. Se le otorgó una pensión de orfandad de 850 euros mensuales que, en el periodo que estuvo tutelada (de 2010 a 2016) supuso unos ingresos de 72.224 euros.

Según la Fiscalía y la acusación particular, a cargo del letrado Javier Checa Monge, hasta que la joven cumplió la mayoría de edad, sus tíos, los acusados Francisco Javier G. M. y Cristina L. P., se apropiaron de 60.128 euros de su patrimonio, lo que supone un delito continuado de apropiación indebida -agravado por la cuantía y por el abuso de las relaciones personales y por dejar a la víctima en una situación precaria- y piden para ellos sendas penas de cuatro años de prisión. El abogado defensor, Francisco Villarroya, pide la absolución y alega que, en todo caso, es una cuestión a dilucidar en la vía civil.

La joven, que tiene una minusvalía desde 2011, fue a vivir con sus tíos a una localidad valenciana pero como "no les resultó grata la convivencia", tal y como recordó la fiscal, la llevaron a un internado en el que permaneció casi dos años. En ese periodo casi no recibió visitas de sus familiares ni tampoco se la llevaban de vacaciones.

NOTICIAS RELACIONADAS Condenado por vaciar las cuentas de su mujer, hija y suegra y dejarlas en la indigencia

"La convivencia era insoportable y decidí meterla en un internado para que recibiera una educación severa", declaró este martes Francisco Javier G. M ante la Audiencia Provincial de Zaragoza. Corroboró que durante las vacaciones se quedaba en el internado. En cuanto a los bienes que tenía que administrar, negó haberse apropiado de dinero y dijo que todo se invirtió en su crianza, gastos personales y el internado. Admitió que en algún momento puntual llegó a coger dinero por problemas económicos, pero que luego lo reintegró. "Las cuentas me las llevaba un abogado de Sueca (Valencia) y me decía que estaban todas bien", manifestó.

La fiscal le preguntó concretamente por tres traspasos de las cuentas de la joven a las suyas por importe de 6.500, 2.200 y 51.428 euros, pero Francisco Javier G. M. dijo no recordar las cantidades concretas y reiteró que cuando N. G. G. cumplió 18 años y decidió irse a vivir a Zaragoza, le dieron 10.000 euros y un coche. Negó que un inmueble y dos garajes adquiridos en 2015 los pagara con el dinero de su sobrina y dijo que los compró con un préstamo hipotecario. Su esposa, Cristina L. P., manifestó que ella no se ocupaba de las cuentas. "Yo me encargaba de los niños y la casa", dijo.

Mientras, N. G. G. declaró que no se enteró del manejo que habían hecho de sus bienes hasta 2017, cuando se murió su tío Juan Dionisio G. M., hermano del anterior, el cual se encargó de vaciar de las cuentas el dinero que le quedaba (84.000 euros), gastándoselo en tragaperras, como mantiene la fiscal, y ahora no tiene nada, salvo la pensión que cobrará hasta que cumpla 25 años. La joven contó que la llevaron al internado –en el que la visitaron una vez– por lo que "suponían" que eran "malos comportamientos". "Lo que pasaba era que me costaba entender que me hubiera quedado sola a los 14 años, sin padres ni hermana", explicó.