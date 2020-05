Zaragoza Dinámica cancela sus cursos de formación para desempleados

El Instituto Municipal de Empleo y Fomento Empresarial (Zaragoza Dinámica) ha cancelado sus cursos presenciales de formación para personas desempleadas como consecuencia de la crisis del coronavirus, un programa en el que participaban cerca de 400 alumnos. La formación se vio paralizada temporalmente cuando se decretó el estado de alarma, pero la gerencia de la entidad ha decidido ahora no prolongar las enseñanzas durante los meses de verano, dando las clases de este curso académico por concluidas. De los 28 cursos que estaban en marcha, cuatro han podido seguir impartiéndose debido a que eran de modalidad online, mientras que los alumnos matriculados en otros nueve módulos podrán obtener su diploma ya que habían superado la mayor parte del programa académico.

Fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza han informado a Efe de que "se va a favorecer" que el resto de alumnos implicados en las suspensiones puedan terminar sus clases durante el próximo curso académico, aunque no han aclarado cómo. Esta opción no será posible para los desempleados que ya estaban matriculados pero que aún no había iniciado las clases, quienes deberán tratar de encontrar una plaza de nuevo en alguno de los cursos que se ofertarán a partir de septiembre de 2020.

Desde el Consistorio zaragozano han achacado la cancelación de los cursos a la decisión del Gobierno de Aragón de no retomar ninguna actividad lectiva presencial en la comunidad, una medida anunciada el pasado jueves tras la última reunión sectorial de Educación. La plantilla docente de Zaragoza Dinámica ha mostrado su rechazo a la decisión tomada por la gerencia y ha lamentado la falta de información que han recibido tanto los profesores como los alumnos sobre la reanudación de las clases en septiembre.

NOTICIAS RELACIONADAS El 53% de los sanitarios manifiesta signos de estrés postraumático tras la pandemia

Pero Miguel Ángel Marco, uno de los docentes de la entidad municipal, ha defendido que la entidad no está obligada a cancelar el curso, escudándose en la última resolución del Instituto Aragonés de Empleo que dictaba instrucciones en materia de formación profesional, que se publicó este domingo. En el documento no se explicita la obligación de suspender los cursos, sino que se abre la puerta a impartirlos mediante un “aula virtual” que sustituya a las acciones formativas presenciales.

"Me parece una barbaridad que no den una solución a los alumnos", ha señalado Miguel Ángel Marco. El profesor ha defendido que es posible retomar las clases en verano con un sistema mixto en el que se imparta el contenido teórico de manera online y se organicen las prácticas presenciales en grupos reducidos de alumnos. Sin embargo, Marco ha achacado la suspensión de las clases a la voluntad de Zaragoza Dinámica de no prolongar los contratos fijos discontinuos de la plantilla docente durante los meses de verano, lo que supondría un aumento en la inversión. "Hay partidas presupuestarias de materiales que no se han gastado por la suspensión del coronavirus", ha lamentado.

La finalización de los cursos de formación de Zaragoza Dinámica se ha producido en un momento en el que el equipo de Gobierno municipal está estudiando la remodelación de los planes educativos de la entidad, como consecuencia de los malos resultados de una encuesta de satisfacción. El informe, elaborado por la Universidad de Zaragoza, señaló que, a pesar de que el 60 % de los alumnos había encontrado trabajo tras concluir las clases, no detectaban una "relación significativa" entre el empleo conseguido y la formación realizada.