¿Y esto quién lo paga?

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, podría estar hoy en su despacho de la Casa Consistorial con la frase que soltó el escritor y periodista catalán Josep Pla cuando recién llegado a Nueva York se preguntó ante los rutilantes rascacielos: "¿Y todo esto quién lo paga?". La tragedia de la covid-19 va a originar un agujero económico descomunal en las arcas que nadie sabe a día de hoy cómo se va a tapar. El regidor ya habla de 64 millones de euros, aunque en el Ayuntamiento muchos temen que la cifra se superará con creces.

De momento, los servicios de Hacienda corrigen una y otra vez las tablas Excell para estimar la merma de ingresos. No solo por los billetes del transporte urbano que se han dejado de vender y que ya suman más de 18 millones. Entradas al Auditorio o al Principal, licencias urbanísticas, venta de suelo, participación en tributos del Estado, ley de capitalidad, multas de tráfico, veladores, agua y basuras, recorte de impuestos vinculados a la actividad económica, aumento de gasto social... Y eso por no hablar de los impagos de tributos que se avecinan, que no se pueden calcular todavía, o los recursos judiciales que puede recibir el Ayuntamiento en los próximos meses, también una cuestión impredecible pero esperada.

El Ayuntamiento ya es consciente que con sus recursos, bien los propios o los que puedan llegar de los bancos, no hay capacidad para atender una crisis de este calibre. El alcalde mira el ejemplo de Italia, donde el Estado ha movilizado 8.000 millones de euros para los municipios, de los que solo 600 se destinan a las empresas de transporte público en dificultades. En el Ayuntamiento recuerdan que entre 2008 y 2013, en plena crisis económica, la contracción del PIB fue del 8%. El Gobierno ya prevé un hundimiento del 9,2% este año tras el desplome del 5,2% del primer trimestre. El Ayuntamiento de Zaragoza, como todos, se dirige a incumplir la regla de gasto y a esperar que las ayudas directas, bien estatales o de la UE, le permitan capear la dramática situación. Porque al final, como diría Pla, siempre hay alguien que paga.

