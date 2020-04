Azcón dice que "no habrá polémica" con la DGA sobre los test rápidos durante su visita al Banco de Alimentos

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha asegurado que "no habrá polémica" con el Gobierno de Aragón sobre la realización de test rápidos al personal municipal para detectar el posible contagio de coronavirus.

Azcón ha explicado que el Ayuntamiento de Zaragoza hizo una compra de test "cuando no había para saber si había infectados" y ha aclarado que se adquirieron para comprobar si lo habían contraído las personas sin hogar que se alojaron en las cien plazas del pabellón de Tenerías, que duplica la capacidad del alberque municipal. "Antes de que entren hay que saber si tiene infección de coronavirus porque en tal caso el protocolo es diferente".

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha recordado que "con el objetivo de ayudar" también se compraron test rápidos para el personal municipal que está en primera línea como los agentes de la Policía Local y del Cuerpo de Bomberos.

"He hablado con Mayte Pérez y no habrá polémica. El Ayuntamiento de Zaragoza hará lo que la DGA estime oportuno. Hemos comprado test para ayudar, pero si la DGA cree que no son necesarios y cambia la política estaremos en colaboración con ellos. No habrá ningún problema para llegar a un acuerdo con ellos", ha zanjado.

Visita al Banco de Alimentos ya aumento de donación

El alcalde también ha dado a conocer, durante su visita al Banco de Alimentos de Zaragoza, del que ha elogiado su labor en atender a las personas más necesitadas y especialmente con motivo de la pandemia por el coronavirus, que el Ayuntamiento cuadruplicará este año su aportación económica al Banco de Alimentos. Frente a los 10.000 euros que se han concedido otros años, este ejercicio se alcanzarán los 35.000 euros a los que se sumará un 15% adicional como a otras entidades sociales hasta llegar a los 40.000 euros.

En declaraciones a los medios de comunicación, Azcón ha aplaudido la "masiva" colaboración de la sociedad y también de empresas y entidades como el Banco de Alimentos que distribuye 25.000 kilos entre 41 entidades distintas de Zaragoza y la provincia.

"En momentos complicados como estos en los hay necesidades básica de alimentación hago un llamamiento a la solidaridad y también de agradecimiento al Banco de Alimentos por su labor".

Asimismo, ha recordado que el Banco de Alimentos tiene necesidad de voluntarios porque la mayoría son personas mayores y necesitan jóvenes que "echen una mano". Al respecto, ha indicado que en la web del banco de alimentos puede acceder cualquier persona que quiera colaborar.

El alcalde ha señalado que los datos de organismos internacionales que apunta a un caída del PIB del 9 por ciento y de cerca del 21 por ciento del paro provocará que las ayudas sociales "sean más importantes que nunca".

Por ello, el Ayuntamiento hace un esfuerzo "máximo hacia las personas que lo pasan mal" y con la colaboración de las entidades sociales el "efecto se multiplica", ha subrayado. En este sentido, Azcón ha abundado en que lo más importante es agradecer al Banco de Alimentos la "magnífica labor que hacen todos los días y todos los años con la avalancha de solidaridad para distribuir entre entidades sociales".

Última hora del coronavirus

Toda la información sobre el coronavirus en Aragón

Suscríbete al boletín de noticias sobre el coronavirus de HERALDO.es