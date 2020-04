"Al principio teníamos una mascarilla por servicio y ahora una debe durarnos 168 horas"

Cuando el Gobierno declaró el estado de alarma el 14 de marzo, los técnicos de emergencias del 061 de ambulancias de Soporte Vital Básico (las que no son uvis) fueron destinados todos a recoger Covid-19. De hecho, en los habitáculos dejaron solo lo necesario para atender insuficiencias respiratorias. En un principio, les proporcionaban una bolsa con mascarillas FFP3, calzas para cubrir las botas, gorros y batas quirúrgicas, otras más finas para ponerlas encima de las anteriores y guantes. El material lo usaban en cada servicio y luego lo desechaban.

Pero en tan solo una semana la cosa cambió. Ya no hubo bolsa. "Ahora te dan una bata azul que te tiene que durar un mes y encima te pones una más finita para cada aviso. Esa la tiro y la azul me la guardo para lavarla. Nos han dado una hoja excel para registrar con nombre la bata y anotar las horas que usamos la mascarilla. Ahora, según los protocolos nuevos, nos tiene que durar 7 turnos de 24 horas, en total 168 horas de exposición. Yo la aireo y la meto en un sobre de papel".

Quien así se explica es Pepa, técnico de emergencias que quiere ocultar su nombre real por miedo a ser despedida. Ama su profesión y está viviendo con intensa emoción esta época tan excepcional. Por nada del mundo cambiaría ahora un trabajo que hace con orgullo y vocación de servicio público.

"Personalmente, intento en cada traslado tranquilizar y aliviar la angustia de los pacientes, ancianos en su mayor parte, que se sienten solos, angustiados por el desenlace y sobre todo, desamparados", cuenta. Pero siente que el esfuerzo que hacen no solo ahora, que son aplaudidos diariamente por sus conciudadanos, sino todo el año no está recompensado. "Hoy ha llegado mi nómina. Tengo un contrato en prácticas y estoy a punto de renovar mi segundo año. Ochocientos cincuenta euros".

Es madre de dos hijos y durante todo el año pasado –"como ocurre con los novatos", apunta–, no tuvo ni un festivo libre ni un fin de semana. "Te lo piden y no te puedes negar porque quieres que te renueven", aclara. El Gobierno de Aragón no considera a estos trabajadores personal sanitario y, por tanto, entiende que no son de riesgo. "El transporte sanitario es esencial, pero las personas que lo conducen, no", ilustra.

La DGA adjudicó el servicio del 061 a Acciona. La opinión y experiencia de los empleados es que la empresa "tiró los precios" para poderse llevar concurso, y "como no saca lo que quiere" lo hace "a costa de los trabajadores". Los técnicos están buscando ahora monos completos por su cuenta para ir más protegidos.

Pepa seguirá saliendo con su ambulancia, con la adrenalina a tope e intentando que su compañero al volante se sienta bien, y entrarán en los hogares de las personas que ahora, muchas ancianas y, en algún caso, matrimonios que enferman a la vez, cuando los ven llegar con su traje naranja se agarran a ellas como si fueran ángeles.

