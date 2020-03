Zaragoza prepara una "Comisión del día después" ante el "agujero" económico

El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha adelantado este martes que constituirá una "Comisión del día después" para abordar un plan fiscal y otras iniciativas económicas que palíen los "agujeros" que va a generar la crisis del covid-19 en la ciudad.

La primera medida, y la más importante por su impacto recaudatorio, ha sido el aplazamiento del pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), el que más aporta a las arcas municipales -entre 160 y 165 millones de euros en un presupuesto global de 800-, ha apuntado el alcalde en una videoconferencia con los medios de comunicación.

Se ha empezado con el IBI por su impacto y porque el pago de la cuota tocaba ya, pero este es solo el inicio de un plan global que afectará a más tasas municipales.

El siguiente impuesto afectado será el de circulación, ha anunciado Azcón, y el resto de medidas económicas todavía no están definidas, aunque seguirán la filosofía de que "el dinero esté en el bolsillo de la ciudadanía y no del de la Administración".

El presupuesto de 2020, ha advertido, va a sufrir "agujeros importantes" en la línea de que los costes se van a multiplicar y los ingresos se van a dividir con la aprobación de medidas para paliar la crisis económica o reforzar los servicios sociales, como demuestra, por ejemplo, que las ayudas de urgente necesidad se han triplicado.

Por todo ello, y porque necesariamente se deberán ir aprobando modificaciones presupuestarias, se ha iniciado un proceso de reforma del reglamento orgánico municipal para permitir la celebración de plenos y comisiones de forma telemática y que, así, "la democracia no se pare" en el Ayuntamiento de Zaragoza.

En cualquier caso, Azcón ha asegurado que los portavoces de las diferentes comisiones se han venido reuniendo a lo largo de esta crisis.

Para ello, el Consistorio está a la espera también de cuánto dinero llega del resto de Administraciones Públicas.

Ha aclarado también que de momento no se está incrementando la deuda municipal porque los préstamos solicitados son a corto plazo para cuadrar las fluctuaciones de caja y su tipo de interés es "prácticamente cero".

El Ayuntamiento también espera respuesta de otras administraciones para abordar una posible ampliación de la infraestructura para atender a las personas sin hogar, después de que el pabellón de Tenerías, habilitado para dar apoyo al Albergue municipal en esta tarea, esté rozando su máximo de capacidad.

No obstante, ha explicado que en la parte de mujeres sigue quedando espacio y que la necesidad no es tanto de un mayor número de camas sino de un mayor esponjamiento, además de que no se ha producido un repunte en la demanda por la ola de frío que sufre estos días la ciudad.

Azcón ha aprovechado también para hacer un primer balance de cara a cuando finalice la crisis y ha destacado un lado "muy negativo" desde el punto de vista sanitario y por una crisis económica con "efectos impredecibles", que "no somos capaces de cuantificar" y que posiblemente sea lo más duro que ha vivido España en democracia.

Sin embargo, ha añadido que esta crisis está mostrando la cara más solidaria de la sociedad y, en este sentido, ha expresado su agradecimiento tanto al empresario que dona una gran cantidad de dinero como al pensionista que dona 5 euros.

Por ello, la ciudad trabajará en un acto de agradecimiento y reconocimiento a todas las personas que están "dando la cara" en esta crisis.

De igual forma, ha sostenido que habrá "un antes y un después" del coronavirus, tanto en el funcionamiento diario como en cuestiones más estructurales.

Así, se ha mostrado convencido de que las mascarillas pasarán a ser habituales entre las medidas de seguridad y prevención en el trabajo o que será necesario redimensionar la infraestructura sanitaria, pero ha insistido en que "vamos a salir juntos" gracias a la fortaleza de la sociedad y de la colaboración entre el sector público y el privado.