Un regalo del padre duro como piedra que ablanda el corazón

19 de marzo, Día del Padre y en confinamiento. "Somos muy de última hora y seguro que más de un hijo o hija no tenían todavía el regalo", sostienen Eva Seral y José Bueno, de Poesía en Piedra. Estos artesanos de Zaragoza realizan diseños basados en piedras, como su nombre indica. Hace unas semanas que empezaron a preparar la campaña enfocada a la celebración de este jueves, sin embargo, se ha visto empañada por el estado de emergencia que atraviesa España con motivo de la crisis del coronavirus.

Estos artesanos de la capital aragonesa se han ofrecido a mandar un diseño personalizado con el nombre del padre, con el fin de evitar que ningún padre se quede sin su detalle. Se trata de un héroe formado con piedras, con su capa ondeante en el fondo de la lámina. Es un 'superpapá'. Bajo ese volador individuo se muestra el nombre del progenitor. Desde que lo anunciaron en sus redes sociales, con el 'hashtag' #NiUnPadreSinRegalo, han recibido cientos de peticiones. "Nos están llegando por varias vías, desde WhatsApp, redes sociales y también por correo electrónico. Este miércoles por la mañana hemos superado los 200 envíos", relatan.

"Nos cuentan que no pasarán el día con su padre porque se ha tenido que ir al pueblo a cuidar de sus abuelos o porque es médico y le toca trabajar"

José y Eva aseguran que están "encantados", aunque también "sobrepasados emocionalmente" por las historias que esconden cada uno de los encargos que les solicitan. "Nos cuentan que no pasarán el día con su padre porque se ha tenido que ir al pueblo a cuidar de sus abuelos o porque es médico y le toca trabajar". La voz de Eva se entrecorta y los diseños, a pesar de ser de dura piedra, ablandan los sentimientos.

Detrás de esos mensajes se esconden muchos niños, pero también otros que no son tan niños. Se ha corrido la voz por toda España y ya han atendido encargos de Galicia, Valencia o Andalucía, entre otros lugares. También desde fuera de las fronteras. "En una feria conocimos a una chica italiana que nos ha escrito ahora. El padre de una de sus amigas falleció este sábado. Nos pidió que le mandáramos el diseño con su nombre y apellidos y así lo hicimos. Cuando lo vio, nos llamó la hija del fallecido para darnos las gracias". Esa es la tónica general: "La gente está muy agradecida".

Habitualmente, el puesto de Poesía en Piedra se puede ver en mercadillos y en ferias de artesanía, no obstante, dieron el salto al mundo digital con su tienda 'online'. Ese servicio en la actualidad se encuentra paralizado a causa del confinamiento, ya que quieren evitar cualquier salida innecesaria, así que se han propuesto no hacer envíos por mensajería al no ser este un bien imprescindible. Varios de los interesados en esta iniciativa ya han asegurado que encargarán el cuadro físico cuando la pandemia termine.

La filosofía de estos artesanos radica en que su trabajo sea "una expresión artística, que nace de la inquietud por querer mostrar sentimientos, transmitir emociones, sensaciones, de la manera más simple". Siguen con ese compromiso, ya sea de de forma física o a través de la pantalla.