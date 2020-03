Mariano Morón: "La opción de movilizarse por la llegada de Cabify está sobre la mesa"

¿Cómo recibió el sector del taxi la llegada de Cabify a Zaragoza?

Con sorpresa. No es que no lo esperásemos porque el Gobierno de Aragón está obligado a conceder 80 licencias a Ares Capital y Cabify ya había anunciado que su intención era venir, pero creíamos que sería en verano. La sorpresa fue que se puso en marcha de manera inmediata y con 20 licencias de Autobuses Aguilar. Nosotros nos movimos rápidamente y pedimos a las instituciones que los vigilaran de forma exhaustiva por su historial de ilegalidad y, lamentablemente, ya están incumpliendo la normativa

¿Cómo lo saben?

Yo ya tengo incendiado el teléfono con mensajes, vídeos, fotografías... Los compañeros están muy pendientes de este tema. Hemos hecho cientos de capturas de pantalla solicitando servicio y en todas ellas los tiempos de espera que te dan son de 4 o 6 minutos. O bien mienten a los clientes o están incumpliendo los 15 minutos de espera que marca el decreto. También están incumpliendo la vuelta a la base y la geolocalización. Tenemos pruebas y creemos que esto ya es sancionable.

¿Lo han denunciado?

Hemos llamado a la Policía Local, pero no está actuando como a nosotros nos gustaría. Vamos a ser un poco pacientes, tampoco mucho porque el sector está muy alterado y no está dispuesto a consentir que Cabify campe a sus anchas. Haremos lo necesario para que quede claro que no vamos a aguantar esta situación. Nosotros no les negamos que puedan trabajar, son licencias legalmente concedidas. Pero que trabajen conforme les marca la legalidad.

¿Se plantean llevar a cabo movilizaciones?

Es una opción que está sobre la mesa desde el minuto uno. Sabíamos que no nos lo iban a poner fácil. El vicepresidente de Cabify, Mariano Silveyra, tiene muy buenas palabras pero muy malos hechos. Lo niega todo, dice que sus vehículos no incumplen la norma pero es totalmente falso. No sé si son instrucciones de la empresa o comportamientos propios de los conductores, pero tenemos vídeos que lo demuestran. Si la policía no comienza a sancionar, la asociación estará a la altura de las circunstancias. Actuaremos como cualquier otro colectivo, con manifestaciones, paros...

¿Cabify va a resultar perjudicial para el sector?

Depende. Si Cabify trabaja conforme al decreto yo no les tengo ningún miedo. Somos competitivos en precio y en calidad del servicio. Si incurren en competencia desleal, es otra cosa. Están haciendo un uso fraudulento de las licencias de VTC. No son taxis y no pueden trabajar como tal, igual que, por ejemplo, en una parafarmacia no se puede vender lo mismo que en una farmacia. No pueden parar a mano alzada ni estar en nuestras paradas.

¿Los taxistas deberían actuar para evitar la fuga de clientes?

Somos conscientes de que debemos dar el máximo de calidad. Hace dos años editamos un manual de buenas prácticas y hemos mejorado mucho desde entonces. Todos los taxis llevamos TPV para facilitar el pago con tarjeta, los coches son eficientes ecológicamente y tienen buena presencia y estamos a punto de contar con vehículos de siete plazas. También hemos apostado por utilizar uniforme. El último paso que nos queda por dar es poner en marcha una aplicación para que el usuario pueda solicitar el taxi y conocer lo que le va a costar el servicio. Y ya estamos en ello.

Se les ofreció formar parte de la aplicación de Cabify pero lo rechazaron. ¿Por qué?

No quisimos porque creemos que lo que quiere es hacerse con nuestra cartera de clientes.

¿Qué le diría a quien opte por utilizar los servicios de Cabify?

Me gustaría que los futuros usuarios de esta empresa no se dejen engañar, Cabify es un lobo con piel de cordero. Pueden tirar el precio porque piensan que a futuro van a ganar mucho dinero cuando se hagan con el mercado de la movilidad. Si se cargan el taxi, que es lo que quieren, harán lo que les dé la gana. Ofrecerán un peor servicio y más caro, como ya pasó en San Francisco con Uber. Es pan para hoy y hambre para mañana. De todas formas, el colectivo va a pelear por que no sea así.

Silveyra dijo que no vienen a competir y que su presencia sería positiva para el sector.

Es falso. Que me explique por qué Cabify me va a dar más usuarios. Dicen que vienen a las ciudades a solucionar los problemas de movilidad, porque se utiliza mucho el vehículo particular. Yo le digo al señor Mariano Silveyra que para solucionar los problemas de movilidad de las ciudades no lo ha llamado nadie. Los ayuntamientos tienen herramientas y saben cómo hacerlo. No se les necesita absolutamente para nada.

¿Cuál es el futuro del taxi?

Yo creo que el taxi tiene un buen futuro. La gente tiene una buena opinión de nuestro servicio. Nosotros estamos muy controlados por el Ayuntamiento, nos dice qué tarifas debemos aplicar y hay que cobrar siempre lo mismo, por mucho que sean las Fiestas del Pilar o Nochebuena. Yo a los taxistas les digo que estén tranquilos, esto es transitorio. Las licencias tienen una duración de cuatro años y después la mayoría pasará a hacer servicio interurbano.

¿Cuándo estará listo el nuevo reglamento?

Confío en que esté aprobado en un mes y medio más o menos, aunque está en manos del Ayuntamiento. Estamos contentos porque han aceptado casi todas nuestras alegaciones. Creo que será un reglamento muy favorable.