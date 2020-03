Mariano Silveyra, vicepresidente de Cabify: "No hay competencia desleal con el taxi. Hemos ganado todas las sentencias"

¿Por qué Zaragoza?

Siempre estuvo en nuestros planes de futuro. Zaragoza es la quinta ciudad de España y el perfil del ciudadano es el de alguien muy acostumbrado a la tecnología y a la innovación. Era un camino natural y quizás podríamos haber venido mucho antes, pero no ha sido fácil.

¿A qué se ha debido esa dificultad?

El contexto regulatorio era y es complejo, no es fácil operar con estas restricciones. Pero, sobre todo, nos costó mucho encontrar las primeras licencias.

¿Con cuántos conductores van a trabajar?

El servicio se lanza con alrededor de 20 vehículos y en torno a 20 o 25 conductores. La idea es ir creciendo en la medida que la demanda acompañe.

¿Cuáles son sus condiciones?

Los conductores son empleados de Autobuses Aguilar, la empresa propietaria de las licencias, y se encuentran en régimen de dependencia y con contratos indefinidos. Suelen venir de un paro de larga duración y aquí encuentran un trabajo estable con un salario de entre 1.000 y 1.500 euros.

El desembarco de Cabify no ha sentado muy bien entre los taxistas. ¿Crecer en Zaragoza pasa por ganarles terreno?

No, al contrario. Solemos hacer que el taxi crezca en demanda. Entendemos que genera cierta resistencia pero estamos muy convencidos de que con el tiempo el sector del taxi se dará cuenta de que esto no es unos contra otros. De hecho, en ciudades como Madrid y Valencia forman parte de la aplicación.

¿Piensan colaborar también con los taxistas de Zaragoza?

Lo hemos intentado y no han accedido a corto plazo, pero lo seguiremos intentando. Confiamos en trabajar juntos.

¿Qué tiene que decir ante las acusaciones de competencia desleal?

No hay competencia desleal. Hemos tenido infinidad de demandas de ese tipo y las hemos ganado todas. Tenemos miles de sentencias favorables y hay que primar lo que opine la Justicia. El sector del taxi utiliza argumentos sin fundamento para declarar algo que no sucede. La única posibilidad de que puedas contratar un Cabify es a través de la aplicación, no hay ningún incentivo para que eso se haga de otra forma, ni alzando la mano, ni en paradas, porque no existen.

El Ayuntamiento y la DGA se han comprometido a defender al sector del taxi.

La administración está para hacer cumplir la ley y nosotros la cumpliremos a rajatabla. Seguramente se nos va a inspeccionar y pasaremos las inspecciones sin problema. Estaremos a la altura de las circunstancias.

¿Cómo se toman medidas como la de contratar el servicio con 15 minutos de antelación?

No estamos de acuerdo porque restringen las alternativas de movilidad, pero las cumplimos. No es algo que aporte valor al usuario, esperar 15 minutos cuando el vehículo puede estar en tres no tiene ningún sentido. Entendemos que hay otra manera de hacer las cosas, de buscar el diálogo y la convivencia pacífica.