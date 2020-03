La mujer del camionero desaparecido: "Estoy muy preocupada, me llamaba a cada instante, y no se conecta desde el lunes"

Visiblemente afectada, y sin para de atender llamadas de sus familiares y amigos, la mujer del camionero zaragozano desaparecido este lunes cuenta cómo fue su última conversación con él, horas antes de que le perdieran la pista. Mientras enseña el registro de mensajes que intercambiaron el pasado día 2, a las 13.16, explica que está muy preocupada porque tenían "muy buena comunicación" aunque él estuviera de ruta.

"A esa hora él me pidió que hiciera un envío a su país (Ecuador). A los pocos minutos le mandé que estaba buena la tasa de cambio. Y eso fue lo último que hablamos porque ya dejó de contestar", relata compungida mientras mira el teléfono.

Según cuenta, su marido está en contacto casi permanente con ella siempre que sale de ruta y, de hecho, el lunes fue la última persona con la que se sabe que habló. "Me llamaba a cada instante. Cuando hablamos estaba bien. Yo estaba un poco estresada, porque llevaba la semana de estudio y oposiciones, pero él se levantaba por las mañanas y me decía 'amor, ánimo, que te vaya muy bien'. Ese día hablamos poco, porque tuve el examen de contabilidad. Lo llamé al salir a las 10.00, le dije que me había ido súper bien. Luego volvimos a hablar a las 12.00 y luego a la 13.00. Nosotros siempre hemos tenido muy buena comunicación. Como mínimo, hablamos cada dos horas al día", recalca.

Juan Carlos Torres, su marido, debía entregar un pedido este martes, a las 8.00. Pero ni la familia ni su responsable pudieron averiguar su paradero, lo que les llevó a denunciar su desaparición en la tarde de ayer. "No hay rastro de él ni del camión. Ayer martes en la mañana le escribí a su jefe. Le dije que estaba desesperada, que por favor si tenía algún indicio de dónde podría estar me escribiera, que estaba muy preocupada. Ya luego me respondió que no sabía tampoco, que a las 8.00 tenía que haber llegado a descargar y no lo hizo", afirma Claudia.

La única pista que tienen de su paradero es la ubicación que han conseguido rastreando su teléfono móvil por medio de una aplicación gratuita. Ahora debe cerciorarse de que es la correcta a través de su operadora de telefonía, aunque para ello señala que debe presentar antes la denuncia y una autorización por parte de la Policía, lo que permitiría a la compañía rastrear su IMEI. "Justamente ahora iré a Orange a ver si ellos pueden hacer algo por mí. Yo siento que no están haciendo lo suficiente, porque la policía de acá nos dice que no pueden operar en Francia, que son otras fronteras, y la policía de allí le ha dicho a una amiga que ella no es quién para ir a colocar una denuncia al no ser residente francés. Alegan que no pueden estar pendientes de un camionero cuando son miles los que pasan a diario por su territorio", lamenta la joven, que en estos momentos se dispone a viajar a Francia, junto a su madre y un primo suyo, para tratar de encontrar a su marido o averiguar qué pudo haberle pasado. Según señala, el único dato del que disponen hasta el momento es la presunta localización del móvil de Juan Carlos, que ubica al teléfono en un restaurante de carretera francés (Pancho Grill).