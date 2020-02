El primer tractor del mundo propulsado por metano y otras curiosidades de FIMA 2020

Diez en punto de la mañana, la llegada a la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola comenzaba con las ya tradicionales retenciones. Desde primera hora de la mañana personas llegadas de todo el mundo trataban de hacerse con los mejores sitios del aparcamiento. Entre ellos Xavier Llamosas, Ernesto Zulueta y Pedro Barreras, ganaderos dedicados al sector bovino recién llegados de Bilbao pero quienes no perdían el tiempo.

Nada más aparcar, montaban el operativo de cada año: sobre una mesa de plástico, con sus cuatro sillas incorporadas, tortilla de patata, todo tipo de embutidos y refrescos. “Llevamos viniendo a FIMA 25 años y no hemos fallado ni uno”, admite Llamosas, que asegura que es una cita fundamental para conocer las últimas novedades y tendencias del sector agrícola en todo el mundo. Eso sí, antes de partir, había que dejar todo organizado en la explotación.

“Nos hemos levantado a las 4.00 am para ordeñar a las vacas y hemos salido a las 6.00. Esta noche, cuando lleguemos, tocará volver”, reconoce Barreras, que afirma que les queda por delante un día intenso, “casi, casi como una jornada laboral normal para nosotros”, añade. En una edición protagonizada por las reivindicaciones del sector, aseguran que son trabajadores en muchos casos vocacionales y que necesitan una regularización urgente: “Tenemos que ganar todos. Aquí nadie pide volverse rico, tan solo poder vivir de nuestro trabajo”.

Una vez en el interior de la feria, que ocupa 163.000 metros cuadrados sobre los que se disponen más de 1.600 expositores repartidos en 11 pabellones, se pueden ver algunas de las últimas novedades del sector, lo que algunos llaman sistemas de agricultura 4.0. Entre ellos, la propuesta de Hexagon Agriculture Europe, empresa madrileña especializada en la automatización de tractores y aperos.

“Nuestros sistemas permiten que el tractor y el apero operen de manera automática si necesidad de tocar el volante, y, a su vez, aumentando la precisión y la optimización del terreno”, explica Jesús Ventura, Regional Manager de Hexagon. Otra de las novedades que han traído a la feria es un software de gestión de flotas: “Desde tu oficina puedes controlar varios tractores o incluso drones, ya que te envía datos sobre su posición, tiempo de actividad y descanso, cantidad de combustible, etc”, añade. Sin embargo, como ocurre con muchos de estos sistemas de última generación, su implantación en España, y en concreto en Aragón, donde la mayoría de profesionales que se dedican a la agricultura lo hacen en el marco de una empresa familiar y de pequeñas dimensiones, es compleja.

Otro de los mayores reclamos de la feria llega de la mano de la casa New Holland Agriculture y el tractor T6 Methane Power recientemente nombrado Tractor Sostenible del Año 2020. “Se trata del primer tractor del mundo propulsado 100% con metano (gas natural) a diferencia de lo que viene siendo habitual en el ámbito agrícola que es el diésel”, explica Álvaro Almarza, del departamento de marketing.

Un modelo que permite dar una salida a residuos orgánicos como el purín o el estiércol que pueden transformarse en biometano, un gas muy similar al gas natural. “El objetivo es que al final de toda la cadena el agricultor pueda llegar a generar su propio combustible a partir de un cultivo específico o un desecho de la ganadería”, añade Almarza. Además, no solo eso sino que reduce hasta en un 30% los costes de funcionamiento con respecto a un diésel, y hasta en un 80% las emisiones. “A nivel de costes estaríamos hablando de un ahorro de en torno a un 15 o un 20% entre modelos equivalentes”, añade.

En Aragón también contamos con tecnología puntera. Sin ir más lejos, FIMA se convertirá este miércoles en el escaparate de un lanzamiento 100% local y de última generación de la mano de la marca A3 Paintec. Los zaragozanos José Manuel Ruiz y Cristian Aldaz presentarán una plataforma integral de gestión agrícola basada en datos que provienen de drones, sensores y satélites. Se trata de una APP que permitirá desde el aire y con un solo clic monitorizar la actividad de todo un campo.

Ángel Galve (66), acompañado de su hijo Iván Galve (43) y de sus nietos, Iván (20) y Hugo (10). Tres generaciones de agricultores llegados desde Guadalajara. C.I.

Un poco de humor: #diseloalministro

El stand de la marca oscense de Chavanel, empresa de Barbastro especializada en recambios y accesorios agrícolas, ha puesto en marcha una de las iniciativas más curiosas de la 41 edición de la feria con la campaña 'Díselo al ministro'. A través de ella, pretenden que agricultores, ganaderos, distribuidores y gente relacionada con el mundo agrario hagan llegar sus opiniones al actual Ministro de Agricultura, Luis Planas.

Para ello, cuentan con una figura tamaño real del mismo realizada en cartón pluma. “Queríamos que tuvieran la oportunidad de ponerse delante de él y decírselo de tú a tú. Subiremos todos los vídeos a nuestro canal de Youtube y se los haremos llegar hasta el Ministerio”, explica Conrado Chavanel, su gerente. En su opinión, en un contexto tan complejo como el que presenta el sector de la agricultura en la actualidad, “un sector envejecido y que requiere de una completa actualización en lo que se refiere a nuevas tecnologías”, indica, se hacen muy necesarias las ayudas por parte de las Administraciones públicas.

Mientras tanto, otra de las actividades que despertaban el interés del público era la exhibición ofrecida por el fabricante de neumáticos BKT a cargo de Iya Traoré, uno de los mayores especialistas mundiales del fútbol freestyle que también forma parte del elenco del Circo Raluy en Barcelona y que retaba a varios jóvenes de entre todos los presentes a imitarle con el balón. “Además de estas performances, durante la feria repartiremos 6.600 balones de fútbol entre los presentes”, añade Jennifer Rauch, del equipo de comunicación.

Ambiente reivindicativo, también entre los visitantes

Entre el público asistente se encuentran personas de todas las edades y llegadas de todo el mundo. Entre ellos una gran parte de público familiar como Ángel Galve (66), acompañado de su hijo Iván Galve (43) y de sus nietos, Iván (20) y Hugo (10). Tres generaciones de agricultores llegados desde Guadalajara. “Me he dedicado toda mi vida a lo que me ha gustado; que ha sido la agricultura, aun estando tan difícil como esta en estos momentos”, lamenta.

Galve encabeza una explicación familiar que requiere de una renovación casi constante, también a nivel de maquinaria, a pesar de que los costes sigan en aumento y “se siga ganando como hace 30 años”, critica. “Agricultura tiene que seguir habiendo. Somos los que producimos los alimentos que necesitamos todos para vivir y estando en un país en el que se nos exigen muchas cosas, las cumplimos y producimos de manera sana y eficaz”, reivindica.

También Francesc Teixido y Gerard Boch, dos jóvenes llegados desde Barcelona con el objetivo de "conocer las últimas novedades y ver maquinaria que no se suele ver en pueblos pequeños", admite Boch. “Está la cosa muy difícil, casi imposible”, admite su compañero dedicado al sector de la verdura y la hortaliza, un sector eminentemente manual. Como joven agricultor se muestra preocupado por el debate de los precios y asegura que la solución es muy compleja: “Necesitamos que la gente entienda que pagar menos no es la solución. Si subimos los precios pero sigue entrando producto de fuera más barato, no vamos a solucionar nada”.