Un ministro de Malí en la primera feria de maquinaria agrícola, en 1964

El 19 de abril de 1964 se inauguró la primera edición de la Feria Técnica de Maquinaria Agrícola de Zaragoza. No se denominaba todavía FIMA, ya que no lucía la coletilla de 'internacional' en su nombre, para ello hubo que esperar a 1967. No obstante, en "la brillante apertura" se escucharon palabras en francés porque asistió el ministro de Comercio e Industria de la República de Malí, Hamacire N’Doure, invitado por su homólogo español, Alberto Ullastres.

"Lo que comenzó siendo una feria de carácter regional se ha convertido en una de las principales ferias europeas para el sector de la maquinaria agrícola", consideró Luis Márquez en 'La innovación tecnológica de la maquinaria agria en España vista desde FIMA en su 50 aniversario'. El escenario fue el recinto del Palacio de la Feria Oficial y Nacional de Muestras de Zaragoza.

"Por cuarta vez inaugura el ministro de Comercio – en referencia al señor Ullastres - un certamen de este tipo en Zaragoza; y hay que tener en cuenta que en este hizo una excepción en su norma de no inaugurar ferias nuevas hasta no conocer su efectividad y su importancia", se relató en las páginas de HERALDO.

Junto a él, una larga lista de autoridades acudieron al corte de la cinta, tal y como se pudo leer en este diario. El entonces alcalde Luis Gómez Laguna, representantes de la Guardia Civil, de los sindicatos y también de la Iglesia, como Luis Borrás en representación del arzobispo de Zaragoza, quien bendijo el acontecimiento.

En 1964: "Este progreso que va madurando en nuestros días y que va a más, encuentre en todo momentos las soluciones definitivas"

Alberto Ullastres, en su discurso, ya reconoció los problemas que arrastraba el panorama agrícola y destacó los avances tecnológicos que había experimentado. "La función del campo es esa, que este progreso que va madurando en nuestros días y que va a más, encuentre en todo momentos las soluciones definitivas, tenemos que ir, poco a poco, enfocando los cauces para que no se malogren esos resultados futuros y, en espera, de que las cosas vayan mejor más adelante".

"Que pueda asomarse a este balcón de Zaragoza y su Feria nos enorgullece"

No faltaron las palabras de gratitud por la presencia del político maliense: "Que pueda asomarse a este balcón de Zaragoza y su Feria nos enorgullece", señaló el presidente del Comité Ejecutivo de la Feria, Antonio Blasco del Cacho. Se trató de un gesto para tender lazos entre Europa y África, como se leen en los artículos de la época. En las noticias de otros medios, se recoge que la visita de Hamacire N’Doure a España no fue únicamente a Zaragoza, sino que también disfrutó de la exposición del Museo del Prado de la capital de España.

La envergadura de la cita agrícola poco tenía que ver con el evento actual. Según referencia la crónica que se publicó dos días más tarde, en sus pasillos hubo un total de 700 'stands', un numeroso número, pero ni punto de comparación con la oferta actual, que se dan cita 1.653 expositores.