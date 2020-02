Detienen a un menor por fingir el secuestro de dos niñas de Zaragoza y pedir un rescate de 300.000 euros en Menorca

La Policía Nacional ha detenido en Ciutadella (Menorca) a un menor por presuntamente fingir el secuestro de dos niñas de Zaragoza y pedir un total de 300.000 euros de rescate al padre a cambio de ofrecerle el paradero de éstas.

Según ha informado el cuerpo policial en una nota, un hombre de Zaragoza recibió llamadas y mensajes por parte de un desconocido pidiendo dicha cuantía por supuestamente haber secuestrado a sus hijas.

La víctima, tras verificar que sus descendientes estaban en perfecto estado, denunció los hechos ante la Policía de la capital aragonesa.

Tras las primeras investigaciones, se descubrió que el presunto autor vivía en Menorca, por lo que los agentes en Zaragoza decidieron ampliar la búsqueda a Baleares e integraron a policías de Ciudadella en el operativo.

En Ciutadella, se continuó con la investigación y, finalmente, consiguieron localizar al presunto autor y detenerlo por un delito de extorsión por un supuesto secuestro virtual.

Recomendaciones para detectar intentos de secuestros virtuales

Los intentos de secuestros virtuales se producen con relativa frecuencia, dado que hay redes organizadas que llaman por teléfono pidiendo rescates a las víctimas a cambio de liberar a un miembro de la familia que supuestamente tienen retenido. Ante este hecho, la Policía Nacional ha recomendado tomar las siguientes medidas:

- No descuelgue llamadas que no espera con prefijo 0056 o +56 o con número oculto.

- Desconfíe si le dicen que han secuestrado a un familiar, incluso si se pone otra persona o se escuchan voces de fondo: no son su familiar.

- Mantenga la calma ante la presión ejercida por el falso secuestrador, que usará violencia verbal de cualquier tipo.

- Compruebe la información que le están aportando los falsos secuestradores.

- No realice ningún pago, le exigirán un pago rápido para no dar tiempo de localizar al familiar, no envíe ningún dinero.

- No facilite datos personales y tampoco los publique en redes sociales.

- Avise a la Policía Nacional (091) y grabe la llamada maliciosa.