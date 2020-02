Entidades ciudadanas recurren la modificación del Plan Urbanístico para la legalización de Torre Village

La construcción de Torre Village sigue envuelta en polémica y continúa topándose en su camino con la oposición de parte de las asociaciones de la ciudad. Organizaciones ciudadanas y sindicales, como CC. OO., UGT, Ecologistas en Acción o la Federación de Barrios (FABZ) han presentado un recurso contencioso-administrativo contra la modificación parcial del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que se aprobó en el pleno municipal el pasado 24 de enero, que legalizó el proyecto de reparcelación de los suelos.

El terreno de la antigua fábrica Pikolín, en la carretera de Logroño, pasó a ser una zona calificada como 'H' -solo para uso industrial- a zona 'F' -de uso comercial-. Las entidades consideran que el nuevo 'outlet' afectaría negativamente al comercio de proximidad de Zaragoza y causaría perjuicios en el medio ambiente y en el día a día de los residentes en la zona.

"No se puede hacer urbanismo a la carta, apostamos por una ciudad mediterránea y sostenible y esto no lo es, solo busca beneficios privados", ha manifestado este viernes ante los medios Juan Carlos Crespo, miembro del secretariado de la FABZ. Asimismo, ha aludido al fallo judicial del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que anuló el plan inicial y ha asegurado que dictamina que el PGOU se debió haber modificado antes de empezar las obras. "Ahora ya es un hecho consumado", ha lamentado. En este sentido, consideran que la modificación parcial aprobada ahora tiene el único motivo de eludir la primera sentencia. No obstante, con este nuevo recurso las entidades vuelven a mostrar su oposición al futuro Torre Village. "Seguiremos en la brega", ha sentenciado Crespo.

Los proyectos de este tipo, ha indicado, "tienen que basarse en el interés público", y en esta ocasión "no está acreditado". Así lo han asegurado también desde la Asociación de Vecinos de Casetas, donde consideran que se verán especialmente afectados con la apertura de este nuevo centro comercial. "Nos preocupa el tema de la movilidad porque creemos que el 'Casetero' se va a colapsar", ha apuntado José Luis Almenara, presidente del colectivo. También ha hecho referencia al aumento de la importante cantidad de vehículos particulares que se desplazarían hasta Torre Village y al impacto en el pequeño comercio de la zona, que, ha asegurado, "se va a resentir".