Los jardineros llevan a la calle su conflicto laboral y exigen soluciones a FCC y a Azcón

Los jardineros del servicio de mantenimiento de los parques de Zaragoza elevaron este jueves el conflicto laboral que mantienen con la empresa concesionaria, FCC, y con el propio Ayuntamiento con una manifestación por las calles más céntricas de la ciudad que congregó a unas 300 personas. La marcha comenzó a las 19.00 en la plaza de San Miguel y finalizó en la plaza del Pilar.

Los trabajadores reclaman a FCC un nuevo convenio colectivo que mejore sus condiciones laborales, pero la negociación entre las partes se vio truncada esta semana en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), después de que el comité rechazara la última oferta de la empresa y esta se levantara de la mesa.

«Les instamos a seguir negociando hasta minutos antes de las 8.00 del lunes, día de la huelga, pero nos dijeron que no están dispuestos a seguir haciendo el ridículo», explicó ayer Álvaro Casado, miembro del comité. De momento, no hay fijada una nueva fecha de encuentro entre las partes. «Tenemos la disposición plena para intentar desbloquear esta situación. No queremos llegar a la huelga porque es una situación traumática», señaló.

Además, los trabajadores fueron muy críticos con el alcalde de la ciudad, Jorge Azcón, a quien exigen que mantenga las cláusulas sociales en la nueva licitación y que no divida el servicio en lotes, tal y como ha anticipado el gobierno PP-Cs en varias ocasiones. Por su parte, el concejal del PSOE Alfonso Gómez reclamó al regidor que «se involucre» en el conflicto en busca de una solución.